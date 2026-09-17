Снощната победа на волейболна България над европейския шампион Полша се оказа пирова, тъй като дойде с резултат 3:2 гейма и не позволи на отбора ни да се изкачи до второто място в групата.

Това означава, че тимът на Джалроренцо Бленджини ще се изправи срещу Германците на осминафиналите, тъй като именно те завършиха второто място в Група "D".

Ако волейболистите ни бяха стигнали до второто място, щяха да се изправят срещу на хартия далеч по-лесен съперник в лицето на Румъния на осминафинал и щяха да избегнат Полша в четвъртфиналите.

Вместо това сега при победа на Германия най-вероятно ще играем отново с поляците, които пък предстои да се изправят в наглед рутинен мач срещу Латвия.

Тези два осминафинала са в долната част на схемата, но все още не е ясно кои отбора биха били потенциални съперници на евентуален полуфинал, тъй като не са завършили мачовете от Групи "А" и "C", като последните са тази вечер. Там са също силни отбори като Италия, Словения, Белгия и Сърбия, както и голямата изненада Финландия, оглавяваща Група "C" с четири поредни победи.

Далеч по-ясна е картината в горната част на схемата, където вече се оформиха два от осминафиналите. Много е вероятно да видим четвъртфинал между Франция и Украйна.

Ето как изглежда схемата преди тазвечешните мачове.

A1 - Дания

C2 - A3

Франция - Португалия

Украйна - Румъния

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C1 - A4

A2 - C3

Полша - Латвия

Германия - България

Дир.бг