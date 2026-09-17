Премиерът Румен Радев коментира издигането на ролята на България, която е била сред малкото страни, споменати в доклада на председателя на ЕК Урсула Фон дер Лайен пред ЕП по време на речта за приоритетите на ЕС през новия политически сезон.

По думите на Радев в сряда ясно се е видяло, че страната ни не само не е в периферията на ЕС, а е сред генераторите на идеи за бъдещето му. Той визира обявената регионална среща на върха от президента на ЕК, чийто домакин ще е България и която ще е посветена на нов международен проект за свързаност по оста Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар, като нашата страна е на възлово място по маршрута му.

"Определени нашенски среди непрекъснато внушават, че външната политика на нашето правителство ще остави България в периферията на Европа, без политическа тежест и без съюзници. Вчера видяхме обратното - България нито е в периферията, нито е в изолация - напротив - България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивост на Европа.", заяви министър-председателят в началото на правителственото заседание.

Той подчерта още, че сме във фокуса не като наблюдател, а като двигател на процесите, чиито инициативи се подкрепят от ЕК.

"И то не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, държава, чийто инициативи се подкрепят", коментира той.

От думите му стана ясно, че от реализирането на този европейски проект за тъй наречения Среден коридор, страната ни ще калкулира големи икономически ползи.

"Срещата на върха за свързаност на Европа с Централна Азия и Близкия изток, която ще отключи значително финансиране, е всъщност не просто признание за нашата география. Географията ни не е променена. Това е израз на доверие към нашето правителство за политическата воля и инициативност. Ние сами най-сетне си даваме шанса да превърнем нашата география в стратегическо предимство", коментира премиерът.

Радев припомни, че още на срещата в МС пред строитения бранш е анонсирал, че работим по инфраструктурна свързаност и проекти тясно с ЕК, които ще дадат тласък и на икономическото ни развитие, и на решаването на демографската криза. Реализацията на тези проекти е в полза на цялостната модернизация на държавата, обобщи Радев.

Той специално отличи усилията на външната министърка Велислава Петрова и на транспортния министър Георги Пеев за усилената им работа през последните месеци, за да може нашата инициатива да се превърне в европейско решение и да бъде извадена пред скоби пред ЕП от председателката на ЕК.

Дир.бг