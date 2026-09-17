Софийската градска прокуратура (СГП) наблюдава досъдебно производство, в рамките на което се извършва разследване на обстоятелства, свързани с финансирането на дейности и извършвани финансови операции във връзка с неправителствената организация, стопанисваща хижа "Петрохан". Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

Установени са банкови сметки на свързани лица в България, както и чуждестранна банкова сметка, попадаща в юрисдикцията на Съединените американски щати. По отношение на последната е изпратено искане за съдействие от американските компетентни власти по линия на международноправното сътрудничество.

По досъдебното производство продължава активното събиране и проверка на доказателства, включително относно движението и произхода на парични средства, както и относно придобито с тях имущество, посочиха от СГП.

Изяснява се произходът на пари, с които са закупени моторни превозни средства. Извършват се и действия за установяване на произхода и движението на средствата, начина на финансиране на съответните дейности, както и на всички други обстоятелства, имащи значение за предмета на досъдебното производство.

Още през март прокуратурата съобщи, че се проверяват пет физически лица и седем юридически лица, свързани с финансовите операции. Сега разследването има и международен елемент заради установената банкова сметка под американска юрисдикция.

Още през март прокуратурата съобщи, че по данни от свидетелски показания през последните три-четири години към организацията и отделни нейни членове са били насочени близо 300 000 лева под формата на дарения. Даренията не са били само парични. По данни, представени от прокуратурата, сред предоставеното е имало и дрон. За проверката на финансовите потоци тогава е била вдигната банковата тайна за 44 сметки, свързани с постъпления към организацията. Очаквала се е информация за движенията по тях. Най-голямото публично известно дарение е 251 000 лева. Сумата е била преведена по личната сметка на Ивайло Иванов, един от тримата мъже, чиито тела бяха открити край хижа "Петрохан". Столичният кмет Васил Терзиев впоследствие публично потвърди, че именно той е предоставил парите, като обясни, че става дума за негови лични средства и че е искал да подпомогне дейността на хората около организацията.

Преди дни от прокуратурата съобщиха, че не се променя изводът за липса на чужда намеса по случая "Петрохан" във връзка с шестимата починали. Срещи с непълнолетно момиче и опит на Ивайло Калушев да го приобщи към групата се оказват сред основните причини, довели до трагичния край в района на "Петрохан", сочи съдебната експертиза по разредването. Според експертизата друга причина за срива, предизвикал действията на Калушев и групата му, са значително намалелите средства по сметките им.

Няма данни за трудов стаж на Ивайло Калушев или каквито и да е професионални ангажименти, с които да е осигурявал издръжката си през годините. Видно от банковите извлечения на негови сметки, той е придобивал и похарчил значителни суми, надхвърлящи 4 милиона лева. Малко преди края Калушев не е разполагал с достатъчно финансови средства, като експертите отчитат осезаем спад на постъпленията през 2025 г. и изчерпване на средствата по индивидуалните и свързаните сметки, твърдят разследващите.

На 2 февруари тази година бяха откри три простреляни тела в района на хижа "Петрохан". Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа "Петрохан". Няколко дни по-късно издирваните бях открити, също простреляни, в района на връх Околчица. Ивайло Калушев, Ивайло Иванов, Дечо Василев, Пламен Статев, Николай Златков и 15-годишният Александър Макулев са шестимата, свързани с двата епизода на разследването. Финансовата линия вече се развива паралелно с разследването на смъртта им, като прокуратурата продължава да проследява откъде са идвали парите, през кои сметки са преминавали и за какво са били използвани.

Дир.бг