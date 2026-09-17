Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен подкрепи в годишната си реч за състоянието на Съюза създаването на Европейски съвет за сигурност, който да обедини лидерите от ЕС, Великобритания, Норвегия, Украйна и Канада, а българският президент Илияна Йотова открои от Страсбург това като най-важната новина от събитието в Европейския парламент.

Възраждането на инициативата, която се обсъжда периодично от десетилетия, предизвика разнопосочни реакции. Норвегия и Финландия приветстваха предложението, Естония се изказа предпазливо, а коментатори предупредиха за сблъсък с НАТО.

"Европа се нуждае от собствен наръчник за борба с хибридните конфликти. Спешно се нуждаем от консенсус за това как да реагираме на определени инциденти. Такива, които попадат под нивото на въоръжена агресия, но очевидно заплашват националната ни сигурност. С други думи, от механизъм за заобикаляне на "Член 4" на НАТО", каза Фон дер Лайен.

"Вярвам, че е време за собствения Член 4 на Европа - или Протокол за извънредна сигурност. Когато е задействан от една държава членка, всички държави членки ще се съберат. За да координират европейския отговор. За да възпрепятстват по-нататъшна ескалация. И да смекчат въздействието. И вярвам, че трябва да продължим още повече", добави тя.

Председателят на ЕК посочи, че от дълго време се обсъжда формат на лидерите, фокусиран върху сигурността на Европа, с партньори като "Канада, Норвегия, Украйна, Обединеното кралство и други участващи страни".

"Това е още по-спешно сега, предвид естеството и мащаба на съществуващите рискове. Ето защо ще изложим идеите си, за да превърнем Европейския съвет за сигурност в реалност", заяви Фон дер Лайен.

Инициативата отразява нарастващото желание на европейските чиновници да поемат повече отговорност за сигурността на континента, на фона на съмнения дали могат да разчитат на президента на САЩ Доналд Тръмп да им се притече на помощ чрез военния алианс НАТО, коментира "Ройтерс".

Анализатори предупредиха, че инициативата би могла да дублира структури в рамките на НАТО, което би довело до потенциално объркване и би се свеждало до малко повече от празнословие, посочи агенцията.

Еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилюс предположи, че новият съвет понякога може да включва само членове на ЕС, а друг път и други държави.

В документ, публикуван през януари, той предложи структурата да има комбинация от постоянни членове - големи страни като Германия, Франция, Италия, Испания и Полша - и други, участващи на ротационен принцип.

Норвегия и Финландия приветстваха предложението. "Европа трябва да може да поеме повече отговорност за собствената си сигурност и да засили собствената си отбрана", написа финландският премиер Петери Орпо в "Екс".

Но други официални лица бяха по-предпазливи.

"НАТО остава крайъгълният камък на европейската сигурност и усилията на ЕС в областта на сигурността и отбраната трябва да допълват и укрепват Алианса", заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

Експертът по отбрана в Европейския съвет по външни отношения Марта Прохвич, заяви, че предложението на Съвета за сигурност е "стъпка в правилната посока". "Ако остане просто празни приказки, без по-задълбочено сътрудничество в областта на отбранителната промишленост, съвместни предприятия, оперативно съвместимо оборудване и съвместно обучение на силите, това няма да направи Европа по-безопасна", добави тя.

Оана Лунгеску, изтъкнат сътрудник от британския мозъчен тръст за отбрана RUSI и бивш говорител на НАТО, заяви, че е трудно да се види как Русия би могла да бъде възпряна от подобен съвет. "Това, което възпира Русия, е огромното производство на отбрана и желанието ѝ да налага разходи", написа Лунгеску в "Екс".

Различни варианти за Европейски съвет за сигурност се обсъждат от 80-те години на миналия век, но нито един от тях не е получил подкрепа, напомни "Политико". Идеята се появи отново след разделянето на ЕС заради войната в Ирак през 2003 г. и получи нов тласък през 2017 г. от бившия председател на ЕК Жан-Клод Юнкер и френския президент Еманюел Макрон, но се провали поради нежеланието на Обединеното кралство.

Евродепутатът от Зелената партия Сергей Лагодински предложи официално съвет за сигурност по подобие на ООН тази година, като се застъпи за междуправителствен договор, който да обедини Германия, Франция, Италия, Испания, Полша и Обединеното кралство, заедно с две ротиращи се места за по-малките страни, за да се ускори вземането на решения при кризи.

Столиците на ЕС като цяло са скептични към предаването на ревниво пазените си правомощия в областта на отбраната на нови институции, коментира брюкселското издание. Предложението също така рискува сблъсък с НАТО, след като пактът многократно е предупреждавал Брюксел да не дублира мисията за сигурност на алианса.

Председателят на групата на ЕНП в ЕП Манфред Вебер повтори призива на Фон дер Лайен и предупреди за опасността, представлявана от руския президент Владимир Путин.

"Заплахата е ясна - Путин няма да спре - каза той след речта за състоянието на Съюза - Нашият отговор е единство, съвместни командни структури, европейски дронове, европейски сателити, толкова тясно свързани, че никой и никога не може да развали това сътрудничество."

Вебер заяви, че подобни съвместни действия би трябвало да намалят фрагментацията на европейските отбранителни усилия, която води до разхищение и дублиране между страните членки.

Дир.бг