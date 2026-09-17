Прободни рани от нож са установени по телата и на двамата съпрузи, открити мъртви в Бояна, съобщи на брифинг директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Сигнал по случая на телефон 112 е постъпил снощи около 20.18 часа. Приятелка на жертвата се е обадила, че се намира пред къщата ѝ в квартала в полите на Витоша, но няма контакт и счита, че се е случило нещо нередно.

Полицаи от Шесто районно управление са установили, че жилището е заключено, извикали са ключар, и той чрез технически средства е разбил резе, с което вратата е била затворена отвътре. При влизането си дежурната оперативна група е установила вътре труповете на мъж и жена на 61 г., които са семейство.

Няма признаци на външна намеса, предвид това, че жилището е било заключено от вътрешна страна на вратата, затворени отвътре са били и прозорци и другите възможни изходи, посочи Пелтеков.

Продължават разпитите на свидетели сред съседите, като към момента двойката е описана като нормално семейство с нормални пререкания за хора с продължителен семеен живот. Няма постъпвали данни за домашно насилие вътре в семейството.

Жената е била стоматолог и е имала високи доходи. Съпругът ѝ не е работел. Имат дъщеря в САЩ, при която са били на гости наскоро и са се върнали преди няколко дни.

За момента няма данни някой от двамата съпрузи да е получавал заплахи. Случилото се било изненада за съседите.

Директорът на СДВР посочи, че е образувано досъдебно производство и за подробности по случая е нужна санкция от наблюдаващ прокурор.

Дир.бг