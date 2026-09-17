Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че и други страни, включително Австралия и Нова Зеландия, биха могли да последват Канада и да станат "асоциирани членове" на Европейския съюз, тъй като съмишленици се стремят към по-тесни връзки.

"Има държави, с които искаме да задълбочим отношенията си - каза Мецола в интервю за "Евронюз" - Не се съмнявам, че ще включва и други страни, а други ще почукат на вратата ни... В такива времена на несигурност, да имаш приятели е важно."

ЕС вече има търговски споразумения с Австралия и Нова Зеландия, което предоставя потенциална отправна точка за по-тясно сътрудничество, отбелязва "Евронюз", напомняйки, че Канада подписа всеобхватно търговско споразумение с Евросъюза през 2016 г.

Мецола заяви в интервюто, че предложението за "асоциирано членство" на Канада ще засили сътрудничеството със страни със сходни интереси и ще насърчи появата на нови. Тя определи предложения статут като трети път между пълноправно членство в ЕС и статут на страна кандидатка.

На въпрос за техническите подробности относно това как би изглеждало асоциираното членство, Мецола призна, че преговорите все още са в ранен етап, като същевременно посочи по-задълбочени търговски отношения, достъп до критични суровини и общи разпоредби по въпроси, за които страните съмишленици са дълбоко загрижени, като например социалните мрежи и защитата на непълнолетните.

В сряда председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи "асоциирано членство" за Канада в годишната си реч за състоянието на Съюза.

Канадският премиер Марк Карни проучва по-тесни връзки с блока на фона на търговска война с най-големия си търговски САЩ. Под натиск от президента Доналд Тръмп, Отава преосмисля мястото си в света, като Карни открито призовава за съюз на "средните сили".

След съобщението Тръмп заяви, че ще обмисли налагането на нови мита на ЕС, ако кандидатурата на Канада за асоциирано членство се окаже "враждебна".

Вашингтон и Брюксел имат търговско споразумение, съгласно което ЕС е изправен пред 15% мита върху всички стоки.

Мецола омаловажи заплахите, заявявайки, че ЕС разглежда отношенията си с двете страни поотделно. Тя каза, че съюзът не работи срещу никого, а действа като защитник на сътрудничество, основано на правила.

Дир.бг