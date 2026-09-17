Правителството подготвя пакет от мерки за хората с ниски доходи, които са засегнати от рязкото поскъпване на горивата. Сред обсъжданите варианти е помощта да бъде насочена към хора, които притежават автомобил, като получаването ѝ ще зависи от дохода им. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет днес.

Очаква се конкретните мерки да бъдат обявени още утре. На този етап не се обсъжда вариант държавата да компенсира шофьорите с по 20 евроцента за всеки литър гориво, уточни Ефремова. Именно такава мярка предложиха от "Демократична България". От "Възраждане" пък предложиха временно или частично отпадане на ДДС върху горивата.

Междувременно цените на горивата продължават да се покачват. Средната цена на бензин А95 вече е около 1,67 евро за литър, дизелът е около 1,94 евро, а пропан-бутанът се продава за около 0,68 евро за литър. При дизела цената вече е над нивата от големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г.

От ГЕРБ-СДС също настояха днес правителството да представи конкретни действия за ограничаване на ефекта от високите цени на горивата. "Очакваме адекватни решения и мерки от подготвеното правителство на Радев за справянето с високите цени на горивата", заяви депутатът Александър Иванов. Той свърза поскъпването на горивата и с нарастването на инфлацията, която през август достигна 5,1% на годишна база по националния индекс. Според Иванов, ако цените на горивата продължат да се увеличават без намеса, това ще доведе до допълнителен инфлационен натиск през септември.

"Всеки ден забавяне от правителството на Радев води до това, че българските граждани обедняват, а цените на стоките и услугите се повишават", каза той. По думите му държавата разполага с различни инструменти за влияние върху крайната цена, включително чрез акциза и ДДС. Иванов обърна внимание и на това че по-високите цени на горивата водят до по-големи постъпления в бюджета от ДДС и акциз. Той твърди, че това може да компенсира част от ефекта от високия бюджетен дефицит, който според него достига 5,6% и "това устройва министъра на финансите и премиера."

Обсъжданият от управляващите модел предвижда подкрепата да е обвързана с доходите и да може да бъде получавана от хора с ниски доходи, които имат автомобил.

При предишната схема за подпомагане условието също беше свързано както с дохода, така и с притежаването на автомобил. Помощта беше предназначена за хора със средномесечен брутен доход до 652,41 евро за 2025 г. или до 537,88 евро за 2024 г. и се задействаше при три поредни дни с цена на гориво над 1,60 евро за литър, като стойностите се следяха от НАП.

Кандидатите трябваше да имат автомобил на свое име, да са съсобственици или лизингополучатели, като за превозното средство трябваше да има валидна застраховка "Гражданска отговорност". Компенсацията се предоставяше само за 1 автомобил. При автомобил с повече от 1 собственик помощта можеше да бъде получена само от единия съсобственик.

Междувременно цените на горивата продължават да се покачват. Средната цена на бензин А95 вече е около 1,67 евро за литър, дизелът е около 1,94 евро, а пропан-бутанът се продава за около 0,68 евро за литър. При дизела цената вече е над нивата от големия ценови скок след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Дир.бг