Готов е цялостният проект за реставрацията и консервацията на 126-годишната театрална завеса на НЧ „Добри Войников“. В рамките на месец септември проектът ще бъде внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) и Министерството на културата (МК).

При одобрение може да се започне реставрация на завесата, след което тя ще бъде експонирана.

Това стана ясно на кръгла маса в зала „Сава Доброплодни“ на читалището. На нея главният реставратор на Националната художествена галерия д-р Милена Донкова и реставраторът от галерията д-р Елица Цветкова представиха проучване, което съдържа историческа справка, художествен и стилов анализ, културен контекст при изработването на театралната завеса през 19 век.

„Проучването съдържа интердисциплинарна база данни за завесата – фото и документално заснемане, авторите, материалите. Открихме и доста неща, които не се знаеха. С финала на този проект обобщихме и проучванията от първата му част, които бяха върху техниките, технологията на изработката и състоянието на завесата“, каза д-р Милена Донкова.

„Театралната завеса на НЧ „Добри Войников“ е най-ранната завеса, запазена в България от този период. Завесите от 19 век са имали кратък живот, заради спецификата при използването им. Изключително е, че имаме такава завеса, която се е съхранила до наши дни“, подчерта д-р Елица Цветкова.

Тя каза още, че документите са показали, че авторите на завесата Макс Хагендорф и Вилхелм Воднански са я изработили за няколко месеца. За това са им платени 5000 лева с решение на тогавашния Общински съвет в Шумен.

По думите й на завесата е изобразена многофигурна алегорично-метафорична композиция на тема „Триумф на сценичните изкуства“.

Двете дами бяха категорични, че тази културна ценност трябва да бъде запазена и експонирана, за да се вижда от широк кръг хора. Те изразиха надежда, че отговорните за културното наследство институции няма да останат безразлични.

Председателят на НЧ „Добри Войников“ Анатоли Стоянов заяви, че проектът за реставрация още този месец ще бъде внесен за съгласуване в съответните институции. „Най-вероятно, когато се пристъпи към реставрацията на завесата, то дейностите ще бъдат на етапи. Продължаваме да търсим финансиране за реставрацията и експонирането на културната ценност“, каза Стоянов.

По предварителни данни реставрацията на завесата би струвала около 200 000 евро.

Анатоли Стоянов допълни, че е въпрос на няколко месеца театралната завеса да има своя дигитална възстановка, която може да се принтира и постави на сцената на читалището.

ШУМ.БГ