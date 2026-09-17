Емоциите в тайбрека на волейболния сблъсък между България и Полша в София бяха много разгорещени, а това доведе и до един неприличен жест на лидера в нашия отбор Александър Николов.

При постигането на седмата точка за нашия тим в тайбрека, най-добрият реализатор в Европа направи жест с прерязване на гърлото, макар и с гръб към противниковите играчи. В последствие поляците се върнаха в резултата след голям наш аванс, но загубиха с 18:20 решителния гейм.

След мача това е една от основните теми, които се обсъждат в полските медии, а местните фенове считат стореното за много обидно. Има обаче и такива, които оправдават жеста с големите емоции.

В социалните мрежи бяха направени интересни коментари към Николов и изглежда, че жестът му може допълнително да мотивира поляците при евентуален четвъртфинал между двата тима.

"Нека първо спечели нещо голямо във волейбола и тогава да прави такива неща", пише един от феновете, а друг добавя: "хвалят се, че са спечелили мач без значение срещу бъдещия европейски шампион".

ALEX NIKOLOV 🤯 https://t.co/KdrajAikxh — anya (@volleyarchives_) September 16, 2026

Дир.бг