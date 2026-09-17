Всеки полицай да бъде стегнат и да изглежда добре, в големите градове и да знае английски език, а държавата ще се погрижи да разполага с добри униформи, оборудване и въоръжение и условия на работното място.

Това заръча и обеща премиерът Румен Радев в първото си участие на национално съвещание на МВР, което се провежда в сградата на Главна дирекция "Национална полиция" с основна тема организацията на дейността на министерството в периода на подготовката и произвеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България.

Министър-председателят открои като най-важни задачи на вътрешното министерство борбата с търговията с гласове, с корупцията, с наркотиците, с нелегалната миграция и с пътния травматизъм. Моите очаквания към вас са за професионализъм, решителност, но и за отговорност и спазване на закона. Защото има и граница, която не може да се преминава, заяви Радев.

Той подчерта, че вътрешното министерство не може да бъде страна в политическия процес и не може да определя резултата от изборите. "Голямата задача на МВР е да гарантира такива условия, така че всеки български гражданин да може да изрази свободно своята воля. А това означава ясна организация, която се залага сега - заръча Радев - Тази организация трябва да доведе до безкомпромисни действия от ваша страна, срещу всяка заплаха, обстоятелство, принуда, купен, корпоративен, контролиран вот, срещу всяко нарушение на закона при тези избори."

"Пак казвам, не като участник в политическия процес, а като гарант за свободата на вота. МВР не може да бъде инструмент на никоя политическа сила. И няма абсолютно никакво значение кой е кандидатът, коя е партията или коалицията", изтъкна премиерът и призова подходът да бъде абсолютно еднакъв към всички.

Радев посочи, че обществото очаква от МВР борба с корупцията и със злоупотребите, изсветляване и пресичане на връзките между власт, бизнес и медии. Той каза, че заедно със службите за сигурност и с приходните агенции трябва да се разкрият всички финансови измами и при повдигането на обвинения да има годни доказателства за представяне пред съда.

Премиерът заяви че борбата с производството и разпространението на наркотици касае пряко националната сигурност и бъдещето на страната. "Тук искам да ви поздравя за изключително успешните акции напоследък и разкритието на лабораторията за производство на фентанил, залавянето на голямо количество наркотици", каза Радев. Той обаче посочи, че наркотиците са около училищата и дори вътре в училищата. "Аз очаквам да бъдете още по-активни, още по-решителни и непреклонни, за да опазим децата на България и на нашето бъдеще като държава и общество", призова той.

Радев постави като важна задача и борбата с войната по пътищата и гарантирането на пътна безопасност. "Полагаме огромни усилия, в тясно взаимодействие с другите министерства, наистина да създадем необходимата организация, така че всяко едно министерство - на вътрешното работи, на транспорта и съобщенията, на регионалното развитие, представителите на местната власт да може да си влязат в ролята, която да изпълняват най-добре при една нова организация", каза премиерът.

Той подчерта, че новата агенция "Автомобилен транспортен оператор", в която правителството реши да слее няколко институции, не е мегаагенция и създаването ѝ ще доведе до около 28% съкращения. Радев обяви, че в нейния информационен център, който ще обхване толкамерите и общинските камери, ще постъпват и записите от бодикамерите на полицаите, както и данни от таблетите на униформените по пътищата, за да се очертават тенденциите и да има по-широк поглед върху всичко, което става по пътя. "За да може да снижаваме риска и да може накрая да отчетем крайния измерител за ефективността", обясни министър-председателят.

Радев изтъкна, че има амбициозна програма за внедряване на съвременни технически средства за наблюдение, за запис и за регистрация. "И вие трябва да бъдете спокойни в това, което правите, да имате необходимите технологии, с които да работите", увери премиерът.

Той обяви, че министерството има амбицията Академията на МВР да стане Center of Excellence и да бъде образец в региона.

"Аз очаквам МВР да се върне с цялата си сила и оперативност в малките населени места, за да може ясно да се види, че държавата се връща там, където в минали периоди е отстъпила властта на местни феодали и организирани групи", заяви Радев и призова министерството "да разчисти терена, за да върне доверието на хората на държавата".

Премиерът обеща, че правителството ще направи всичко възможно да има повече пари за капиталови разходи на МВР. "Влизал съм, знам, че има районни дирекции, структури, в които хората работят в мизерни условия, които изобщо не съответстват на нивото на изискванията към вас. Ще положим максимални усилия това да го променим", каза Радев.

"Но аз очаквам да виждам на улицата стегнати, мотивирани, добре изглеждащи полицаи, защото полицаите на улицата са отражение на държавността", заръча министър-председателят.

Той каза, че очаква още изпитите по физическа подготовка да бъдат реални и ефективни. Радев добави, че полицаите на улицата, особено в големите градове, следва да знаят английски език.

Радев заяви, че се работи по подобряване на униформите, екипировката, личното оръжие и личните предпазни средства. "Всеки полицай трябва да бъде изключително добре оборудван, въоръжен, естетически добре изглеждащ", заяви премиерът.

По отношение на нелегалната миграция Радев каза, че чете с удовлетворение статистиките как намалява всяка година и това е атестация за изключителна отговорна работа на "Гранична полиция".

"Същевременно от време на време виждаме как някой бус, някоя кола се обръща някъде и оттам изскачат нелегални мигранти", посочи той и призова за затягане и още повече контрол по зелените граници и повече патрулиране във вътрешността на страната за пресичане на каналджийството.

"Аз вярвам, че с общия усилие, с подкрепата на правителството, ние ще можем да продължим да развиваме МВР като една отговорна институция, гръбнак на националната сигурност, която връща доверието на българските граждани в справедливостта и в държавата", завърши речта си Румен Радев.

Дир.бг