Възможност да научат на място повече за културните и историческите забележителности на Шумен вече ще имат и хората с увреден слух. Тази възможност ще им предостави общинското предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“ /ОП ТППА/. Там вече работи Ивайло Иванов, който е глух, и на жестомимичен език ще разказва на хората, които не чуват, за културното ни богатство.

Ивайло Иванов е назначен за аниматор в туристическото предприятие. А това става след спечелен проект по програма „Развитие на човешките ресурси“. Той е на стойност 137 516,85 евро и ще се изпълнява до месец септември 2028 г.

Дейностите по проекта бяха представени на пресконференция днес от зам.-кмета по европейски проекти и туризъм на Община Шумен Даниела Русева, директора на ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ /ОП ТППА/ Дияна Йорданова и екипа, който участва в него.

По този проект в туристическото предприятие работа получават, освен хора с увреждания, и младежи до 29 г., които не са започвали работа, както и хора над 55 г., които също нямат постоянна работа.

„Мисля, че това, което направихме - да дадем шанс на млади хора, на хора с увреждания, на хора над 55 години, които трудно си намират работа, е много за тези хора. И се радвам, че спечелихме този проект и го реализираме“, каза Даниела Русева.

Директорът на ОП ТППА Дияна Йорданова допълни, че длъжностите, на които са назначени хората по проекта, са съществени за работата на предприятието. „Нямахме досега маркетинг специалист, например. Нямахме озеленители. Смятам, че точно тяхната работа ще бъде най-видима за всички, защото има много зелени площи, които трябва да се поддържат на Паметника, около Летния театър и др. Длъжностите са подбрани, така че след края на проекта, ако имаме бюджетни средства, хората да имат възможност да продължат да работят при нас“, каза Йорданова.

До момента по проекта са назначени 5 души. Има още две свободни позиции. Те са за „Аниматор“ за човек до 29 години, който започва работа за първи път, и за „Шофьор на лек автомобил до 9 места“, като кандидатът трябва да е регистриран в Дирекция „Бюро по труда“ и да е над 55-годишна възраст.

В рамките на проекта ще има дейности за изработване и разпространение на маркетинг и рекламни материали, като е включена изработка на брошури изцяло на брайлов принтер, изработка на рекламно видео с жестомимичен превод, както и беседи на жестомимичен език, които ще се предлагат в Мемориалния комплекс „Създатели на българската държава“.

Ще има работни срещи с Историческия музей в Попово, който като ОП ТППА е регистриран като социално предприятие.

Предстои и ремонт на сградата пред музеен комплекс „Панчо Владигеров“. Там ще се обособят работни помещения за новоназначените служители.

ШУМ.БГ