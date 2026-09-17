Украинска атака по руско военно летище е извадила от строя два самолета и три вертолета и подпали рафинерия. За новата успешна операция на разузнаването , съвместно с други украински служби, обяви президентът Володимир Зеленски.

Украинският президент заяви още, че украинските сили са поразили Ярославската нефтена рафинерия в Ростов, а видео показва експлозията и огромния пожар след удара. Заедно с това са били поразени един самолет Ан-12, два самолета Ан-26 и три хеликоптера, съобщи "Укринформ", като цитира Зеленски.

"Благодаря на нашите войници, които правят войната осезаема реалност за Русия всеки ден. Снощи, благодарение на съвместна операция на Службата за сигурност, Службата за държавна сигурност, Главното разузнавателно управление и Службата за външно разузнаване, беше ударена Ярославската нефтопреработвателна завода. Службата за сигурност извърши и прецизен удар по военно летище в Ростов - потвърдено е унищожаването на един самолет Ан-12, два Ан-26 и три хеликоптера. Положителни резултати има и в Черно море", написа Зеленски в социалната мрежа.

Той отбеляза, че Украйна отговаря на агресията. И призова: "Русия трябва да избере мира".

Атаката по рафинерията идва след настояването на Тръмп Русия и Украйна да престанат да удрят взаимно подобни енергийни обекти, като нефтени и дизелови рафинерии и производствени бази.

По-рано Украйна обвини Русия, че е атакувала с дрон в Черно море насочил се към украинско пристанище граждански плавателен съд, плаващ под танзанийски флаг, и че при нападението е бил убит капитанът на кораба, а трима души от екипажа му са ранени, предадоха Франс прес и БТА.

"Кораб, плаващ под танзанийски флаг и следващ курс към едно от украинските пристанища, е бил атакуван от руски дрон. В резултат на нападението капитанът на плавателния съд е загинал, а трима членове на екипажа му са ранени", написаха в Телеграм украинските пристанищни власти. Нападението е станало на 17 септември, докато плавателният съд е пътувал към едно от украинските пристанища, съобщи Министерството на възстановяването, инфраструктурата и транспорта на Украйна в "Телеграм".

В момента се изяснява какво е състоянието на кораба, съобщи Ройтерс.

Украинското министерство призова международната общност да реагира адекватно на систематичните атаки на Русия срещу украински пристанища, пристанищна инфраструктура и граждански търговски кораби. Украинските власти заявиха също, че очаква по-нататъшни координирани действия за засилване на защитата на гражданското корабоплаване и сигурността на международните логистични маршрути, пише "Укринформ".

Дир.бг