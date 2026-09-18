Бъкингамският дворец обвини граф Спенсър, че преценката му е "замъглена от скръбта", след като вестник "Мейл" разкри скандалните му твърдения за дните след смъртта на Даяна. В своите разтърсващи мемоари, които предстоят да излязат, графът твърди, че дни след смъртта на принцеса Даяна разгневеният принц Чарлз му е казал: "Бъди спокоен, скоро ще я забравим".

Дворецът излезе с необичайно изявление, в което се казва: "Макар по принцип да не коментираме книги, Негово Величество си дава сметка, че болката от загубата на сестра може да замъгли разума, да повлияе на преценката и да промени начина, по който се помнят събитията - по начин, неразбираем за другите, дори и много години след такава загуба."

Това напомня - може би умишлено - за прочутия отговор на покойната кралица "спомените може да се различават" по повод обвиненията в расизъм, отправени от Хари и Меган. Същевременно обаче това крие риск допълнително да разпали конфликта с граф Спенсър.

В книгата си, съдържаща твърдения, които ще разтърсят кралското семейство, Чарлз Спенсър разкрива подробности за остър спор с настоящия крал относно организацията на погребението на Даяна.

Спорът възниква след решението - на което братът на Даяна, графът, се противопоставя - принц Уилям и принц Хари (тогава на 15 и 12 години) да вървят в погребалното шествие на майка си. Графът разказва, че е настоявал пред тогавашния принц на Уелс, че Даяна не би искала малките ѝ синове да преживеят подобно публично изпитание.

Твърди се, че тогава Чарлз е поставил под въпрос чувството за дълг на семейство Спенсър, след което е заявил, че бившата му съпруга - чиято смърт предизвика скръб по целия свят - скоро ще бъде забравена.

Изумителният разказ за предполагаемия изблик на краля преди близо 30 години е включен в книгата "Лебедова песен: Даяна, сестра ми" (Swan Song: Diana, My Sister). 62-годишният граф Спенсър споделя, че я е написал, за да опровергае "неистините", изричани за по-голямата му сестра. Книгата съдържа и редица други необичайни твърдения относно проваления брак на Даяна с Чарлз и бурните събития след трагичната ѝ смърт при автомобилна катастрофа в Париж през 1997 г. Очаква се тези разкрития да предизвикат нова буря в Бъкингамския дворец - само седмици след завръщането на херцога и херцогинята на Съсекс и децата им в Обединеното кралство от Калифорния.

На 6 септември 1997 г., шест дни след смъртта на Даяна, граф Спенсър произнася дръзка прощална реч на погребението ѝ, която по-късно е определена като една от най-великите речи на XX век. Той изнася тази емоционална и искрена реч в Уестминстърското абатство, след като е извървял пътя зад ковчега на Даяна по време на погребалното шествие в центъра на Лондон, вървейки рамо до рамо с Уилям и Хари, както и с принц Чарлз и принц Филип.

В книгата си граф Спенсър пише, че когато в дните преди погребението един от най-висшите съветници на кралица Елизабет му съобщава, че Уилям и Хари ще участват в шествието, той отговаря: "Това няма да се случи." Минути по-късно обаче получава обаждане от принц Чарлз, който настоява, че самият той е вървял в погребалното шествие на лорд Маунтбатън - своя прачичо - преди 18 години.

В мемоарите се описва как Чарлз "избухнал гневно", след като графът отбелязал, че принцът е бил на 30 години по време на погребението на лорд Маунтбатън през 1979 г. В един от най-поразителните откъси на книгата граф Спенсър пише: "Принц Чарлз продължи да излива гнева си, без аз да го прекъсвам. След това спря. Помислих, че паузата означава опит да овладее емоциите си, но тогава той изля по телефона онова, което винаги съм възприемал като таено презрение към Даяна и ужас от това, че светът е толкова силно покрусен от смъртта ѝ. "Бъди сигурен - изсъска той, - скоро ще я забравим!"

Граф Спенсър споделя, че бил "толкова шокиран" от въпросните думи, че му отнело няколко секунди, преди да отговори. "Не мога да повярвам, че току-що каза това" - казах аз с равен глас, преди да затворя", пише той.

Определяна като "историческа", книгата "Лебедова песен" предстои да бъде издадена по целия свят на 22 септември. Междувременно полицията в Нидерландия все още разследва случая, който издателски източници определят като "изключително подозрителен" - кражбата на четири екземпляра от книгата от каросерията на паркиран камион, извършена през нощта по-рано тази седмица.

Дир.бг