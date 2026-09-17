Мъж е пострадал при пътен инцидент на бул. „Велики Преслав“ в Шумен, съобщиха от ОД на МВР – Шумен.

Катастрофата е станала днес около 16:42 часа. По първоначални данни 31-годишен мъж от село Ивански, шофирал лек автомобил Фолксваген с шуменска регистрация, е ударил паркирано вдясно Ауди.

При удара е пострадал 21-годишният водач на Аудито от Велики Преслав, който в момента на удара е бил пред автомобила си. Мъжът е откаран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в МБАЛ – Шумен.

На мястото на инцидента ще бъде извършен оглед.

От полицията призовават водачите в участъка между ПГМЕТТ „Христо Ботев“ и кв. „Дивдядово“ да шофират с повишено внимание и да спазват указанията на полицейските служители.

Очаквайте подробности.

ШУМ.БГ