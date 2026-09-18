Влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Йо-чен обвини водените от САЩ военни учения за причиняването на "най-лошото в историята" напрежение на Корейския полуостров и обеща, че няма да има промяна в курса на страната към засилване на ядрения ѝ арсенал, предаде Ройтерс.

В изявление, разпространено от държавната новинарска агенция КЦТА, Ким говори за военноморското учение "Тихоокеански авангард 2026" край Гуам, наричайки го още една заплашителна "военна игра", водена от САЩ.

Тя посочи, че то е част от опитите на Вашингтон да разшири военното си влияние в Азиатско-тихоокеанския регион, чрез сътрудничество със съюзниците си, включително Южна Корея и Япония.

Тя добави, че настоящата ситуация подчертава необходимостта Северна Корея да предприеме ответни мерки, "пропорционални или по-нападателни по характер" и предупреди, че въоръжените сили на страната ще "мобилизират всички налични средства", ако сигурността или националните ѝ интереси бъдат нарушени, информира БТА.

Това е второто изявление на Ким за два дни. Вчера тя отхвърли подновените призиви за денуклеаризация на Северна Корея на конференция на Международната агенция за атомна енергия и повтори позицията на Пхенян, че статутът му на ядрена държава е необратим.

"Тихоокеански авангарад 2026" - многостранно учение, ръководено от ВМС на САЩ и включващо военноморските сили на Южна Корея, Австралия, Канада, Нова Зеландия и Япония в близост до Гуам, се проведе от 29 август до 10 септември, припомниха Морските сили за самоотбрана на Япония.

Дир.бг