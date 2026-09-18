"Цените са огромни. Знам, че и очакванията на хората са огромни. Каквото съм правила като граждански защитник, това ще продължа да правя и сега и в институционално качество".

Това гласи първия коментар на Мая Манолова в социалната мрежа часове след като беше избрана за председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП).

"Няма да е лесно, но ще дам всичките си сили безобразията да се прекратят. Хората очакват действия. Да му мислят спекулантите", добави бившата депутатка и омбудсман на Република България.

Днес Мая Манолова стана председател на Комисията за защита на потребителите с решение на кабинета "Радев" до изтичане на съответния мандат, което означава още три години.

Комисията досега нямаше титуляр след освобождаването на председателя Мария Филипова и избирането й за заместник-омбудсман. Временно изпълняващ длъжността беше Александър Колячев, който остава редови член на комисията след назначението на Манолова. КЗП се състои от трима членове заедно с председателя, които се определят за срок 5 години с решение на Министерския съвет и се назначават от министър- председателя. От членовете на комисията поне един е юрист и един е икономист. Регулаторът е на бюджетна издръжка и е колегиален орган към министъра на икономиката.

Мая Манолова е юрист по образование. Тя беше и зам.-председател на Народното събрание по времето на Тройната коалиция. След това парламентът и с гласовете на ГЕРБ я избра за омбудсман, но Манолова напусна предсрочно поста, за да се впусне в кметската битка за столицата през 2019 г. Тогава обаче загуби от Йорданка Фандъкова.

Общественичката е съпруга на дългогодишния политик от левицата Ангел Найденов. Преди два месеца юли бившият депутат от БСП и министър на отбраната влезе в Съвета на директорите на "Кинтекс".

Той е избран на неприсъствено заседание на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания (ДКК) на 7 юли, показа тогава справка на Dir.bg в Търговския регистър.

Държавният холдинг, чийто собственост е компанията за износ за оръжие, е освободил от борда Горан Петров.

Дир.бг