В четвъртък вечерта последните мачове от груповата фаза на Евроволей 2026 обрисуваха пълната схема на осминафиналите, в които ще има българско участие.
Последният ден предложи впечатляваща победа на Белгия над Сърбия с 3:0, първа загуба за голямата изненада на турнира Финландия (с 2:3 от Естония), както и пета поредна победа на Италия след 3:2 над Словения.
Тези резултати бяха важни и за българския национален отбор, стига той да успее да се добере до фазата на полуфиналите, където биха го дебнели отборите на Белгия, Словения или Сърбия.
Най-вероятните четвъртфинали са следните - България срещу Полша и Белгия срещу Словения в долната част на схемата, както и Италия срещу Финландия и Франция срещу Украйна в горната.
Ето как изглежда схемата на осминафиналите:
Италия - Дания
Финландия - Гърция
Франция - Португалия
Украйна - Румъния
Белгия - Чехия
Словения - Сърбия
Полша - Латвия
Германия - България
Програмата:
Събота, 19 септември:
16:00 Полша - Латвия в София
19:00 България - Германия в София
Неделя, 20 септември:
16:00 Украйна - Румъния в София
17:00 Финландия - Гърция в Торино
19:00 Франция - Португалия в София
22:00 Италия - Дания в Торино
Понеделник, 21 септември:
17:00 Беглия - Чехия в Торино
22:00 Словения - Сърбия в Торино
Дир.бг
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