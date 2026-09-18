В четвъртък вечерта последните мачове от груповата фаза на Евроволей 2026 обрисуваха пълната схема на осминафиналите, в които ще има българско участие.

Последният ден предложи впечатляваща победа на Белгия над Сърбия с 3:0, първа загуба за голямата изненада на турнира Финландия (с 2:3 от Естония), както и пета поредна победа на Италия след 3:2 над Словения.

Тези резултати бяха важни и за българския национален отбор, стига той да успее да се добере до фазата на полуфиналите, където биха го дебнели отборите на Белгия, Словения или Сърбия.

Най-вероятните четвъртфинали са следните - България срещу Полша и Белгия срещу Словения в долната част на схемата, както и Италия срещу Финландия и Франция срещу Украйна в горната.

Ето как изглежда схемата на осминафиналите:

Италия - Дания

Финландия - Гърция

Франция - Португалия

Украйна - Румъния

Белгия - Чехия

Словения - Сърбия

Полша - Латвия

Германия - България

Програмата:

Събота, 19 септември:

16:00 Полша - Латвия в София

19:00 България - Германия в София

Неделя, 20 септември:

16:00 Украйна - Румъния в София

17:00 Финландия - Гърция в Торино

19:00 Франция - Португалия в София

22:00 Италия - Дания в Торино

Понеделник, 21 септември:

17:00 Беглия - Чехия в Торино

22:00 Словения - Сърбия в Торино

Дир.бг