На 22 септември 2026 г. (вторник) от 11:00 ч. пред сградата на Военния клуб в Шумен ще бъдат отбелязани 118 години от обявяването на Независимостта на България.

Събитието е част от утвърдена традиция в града и се организира от Военния клуб – Шумен и Родолюбив комитет „Кан Крум Страшни – Шумен“.

Чрез възстановка участниците ще пресъздадат духа на историческите събития от 1908 г.

Организаторите канят всички шуменци и гости на града да се включат в честванията.

ШУМ.БГ