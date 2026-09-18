На 22 септември 2026 г. (вторник) от 11:00 ч. пред сградата на Военния клуб в Шумен ще бъдат отбелязани 118 години от обявяването на Независимостта на България.
Събитието е част от утвърдена традиция в града и се организира от Военния клуб – Шумен и Родолюбив комитет „Кан Крум Страшни – Шумен“.
Чрез възстановка участниците ще пресъздадат духа на историческите събития от 1908 г.
Организаторите канят всички шуменци и гости на града да се включат в честванията.
ШУМ.БГ
Коментари
ШУМ.БГ
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Божидар Димитров
В Именник на българските Ханове пише Хан,а не Кан,от къде ги измисляте тези нови исторически имена не знам само глупости!
Анонимен
Незовисимост е имало до 1944 г. Затова трябва да се чества 36 г