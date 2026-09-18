Правителството планира да премахне акциза върху пропан-бутана, за да понижи цената му, а над 550 000 българи от 8 социално уязвими групи ще получат еднократен "инфлационен чек" от 50 евро. Това са част от мерките, с които кабинетът възнамерява да ограничи натиска от поскъпването на горивата и стоките, обявени на брифинг от трима министри след работна среща, свикана от премиера Радев.

Премахването на акзица ще доведе до много сериозно намаляване на цената на колонка - това е в подкрепа на гражданите и на бизнеса, който използва това гориво, заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Той уточни, че за отпадането на акциза ще е необходима законодателна промяна и добави, че очаква подкрепа от парламентарно представените формации. По думите му премахването на акциза ще струва на държавния бюджет около 15 млн. евро до края на годината, или приблизително по 5 млн. евро месечно в рамките на 3-те месеца.

Попитан дали ще има компенсации и за другите горива, той отговори "Край на хеликоптерните пари!". Правителството е разработило мерки за общо 300 млн. евро, насочени както към гражданите, така и към бизнеса. Мерките са разделени условно на 2 групи - директна подкрепа за гражданите и мерки за индустрията. И двете са насочени към ограничаване на ценовия натиск, обясни Пулев. Целта е да се предотвратят фалити на компании и допълнително поскъпване на услугите. "Разработили сме всички тези мерки за подкрепа първо, тези фирми да не фалират и второ да не се вдигнат цените на билета", посочи Пулев. Подпомагането ще обхване обществен транспорт, училищен транспорт, особено в най-отдалечените места.

Предвижда се еднократна помощ от 50 евро, чрез така наречения "инфлационнен чек". От нея ще могат да се възползват хора от 8 социално уязвими групи.

Средствата ще бъдат изплащани служебно - директно по картите на правоимащите или чрез пощенските станции. Общият бюджет на мярката е 30 млн. евро, а изплащането трябва да започне през октомври.

Ефремова подчерта, че за получаването на помощта няма да се изисква притежание на автомобил. По думите ѝ това ще позволи подкрепата да достигне до по-широк кръг нискодоходни семейства, тъй като част от тях не разполагат с автомобил. "Така ще подкрепим двойно по-широк кръг лица и това са хората, които действително се нуждаят най-много от подкрепа", каза социалният министър.

Тя допълни, че според правителството компенсацията от 50 евро е достатъчна, за да подпомогне правоимащите до края на годината. "Считаме, че тази компенсация е напълно достатъчна до края на годината", заяви Ефремова.

Отделно правителството предвижда 170 млн. евро държавна помощ за земеделските производители, съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. От тази сума 100 млн. евро ще бъдат насочени към компенсации за разликата между цената на газьола през 2025 г. и цената му през настоящата година. По думите на Абровски земеделските производители ще получат подпомагане от близо 44 евроцента за литър газьол.

Освен за земеделието, таргетирани мерки са предвидени за транспорта, логистиката и тежкотоварните превози. Целта е по-високите цени на горивата да не водят до допълнително поскъпване на храните и услугите "55 милиона бяха предоставени като директна подкрепа към тежкотоварните превозвачи. По-голямата част от тях се конкурират на европейските пазари, така че тази субсидия беше изключително важна, за да не се губи нивото на конкурентоспособност", обясни Пулев.

Дир.бг