Петима състезатели на клуб „Шуменска крепост“ са включени в националния отбор на България за Световното първенство по кик бикс, което ще се състои от 19 до 27 септември в град Йезоло, Италия.

На ринга в стил К1 ще излязат Никол Мартинова, Ана Пинтева при девойки младша възраст, Хелин Хасан, Габриел Чергански при девойки и юноши старша възраст, Габриела Василева, която ще играе в стил лоу кик при девойки старша възраст.

За Пинтева и Василева това ще е първо голямо международно състезание. Останалите шуменци ще защитават световни титли и медали от предходни шампионати.

„Подготовката ни премина в домашни условия с подкрепата на всички състезатели на клуба. Ценна помощ оказаха треньорите Християн Тотев и Димитър Стоянов“, каза преди заминаването на националите главният треньор на „Шуменска крепост“ Галин Методиев.

Той и Димитър Стоянов ще са наставниците на шуменци по време на Световното първенство. Шуменци пътуват днес за София, където ще се присъединят към останалите национали на България. От столицата ни отборът се отправя за Италия.

ШУМ.БГ