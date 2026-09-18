14 монети с вид на културно-исторически ценности и револвер с два броя боеприпаси са намерени и иззети от имот в град Каспичан, съобщиха от пресцентъра на полицията.
Имотът се намира на ул. „Мадарски конник“ и е обитаван от 56-годишен мъж. Претърсването на адреса е станало вчера в хода на проведени оперативно-издирвателни мероприятия за противодействие на престъпления с културно-исторически ценности.
Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
от тодорживковите монети ли?
* Коментар транслитериран от системата4 3
Анонимен
Нормално, взел си е пищов и патрони да си пази старинните монети, че ченгетата много краднат.
Брадва,Топор,чук
По този край си има иманяри нищо ново,просто този не е от големите.