14 монети с вид на културно-исторически ценности и револвер с два броя боеприпаси са намерени и иззети от имот в град Каспичан, съобщиха от пресцентъра на полицията.

Имотът се намира на ул. „Мадарски конник“ и е обитаван от 56-годишен мъж. Претърсването на адреса е станало вчера в хода на проведени оперативно-издирвателни мероприятия за противодействие на престъпления с културно-исторически ценности.

Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

ШУМ.БГ