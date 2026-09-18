Заради сигнал за бомба подаден тази сутрин са евакуирани служителите и присъстващите в сградата на Съдебната палата в Кърджали, а заседанията са отложени за по-късен час.

Това съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Кърджали, като допълниха, че насроченото днес заседание по делото за катастрофа с починало дете, в която един от подсъдимите е Лютви Местан, също е отложена за по-късен час, предава БТА.

От пресцентъра на Областната дирекция на МВР коментираха, че сигналите са два. Единият е подаден на телефон 112, а вторият - на телефон в сградата на съда.

В телефонните обаждания е съобщено една и съща информация - че в сградата е поставено взривно устройство.

В сградата на Съдебната палата, в която се помещават Районен съд и Окръжен съд се извършват действия по претърсване от полицейски екип.

В края на август мъж, представил се като руския президент Владимир Путин, заплаши с бомба Административния съд във Велико Търново.

Мъжът заявил, че е поставил бомба в сградата на Административния съд в областния град. След проверката взривни устройства не са открити.

Сигнали за поставени бомби бяха получени в различни учебни заведения из цялата страна и в началото на септември.

Дир.бг