Премиерът Румен Радев свика днес Съвета по сигурността към Министерския съвет. След края му пред медиите говириха военният и вътрешният министри Димитър Стоянов и Иван Демерджиев. В присъствието на шефа на ДАНС и НСО те заявиха, че на събирането е поставена темата за допълнителни средства за закупуване на антидрон системи, както и че е разгледана сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на местата, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси.

"В моя доклад бяха заложени допълнителни средства за антидрон системи, като е необходимо и отпускане на средства за изграждане на видеонаблюдение, системи за съвременна охрана - тоест, за модернизиране на процеса на охрана във формированията на Министерството на отбраната", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той допълни, че вече са набелязани мерки.

Ръководителят на МВР Иван Демерджиев пък заяви, че е разгледана сигурността на обектите от критичната инфраструктура и защитата на обектите, в които се произвеждат взривни вещества и боеприпаси. "Констатирахме сериозни дефицити по наличието на антидрон системи. Набелязахме мерки да се приоритизарат обектите и постепенно да се набавят такива", каза още вътрешният министър.

Министър-председателят, като председателстващ Съвета по сигурността към МС, събира на "Дондуков" 1 министри с ключови ресори - вътрешни работи, отбрана, външни работи, финанси и електронно управление. В него участват още председателите на ДАНС и ДАР и началникът на НСО, представители на секторите отбрана, разузнаване и сигурност. В петък след тях бяха и министърът на енергетиката Ива Петрова и колегата й по иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. При казуси, засягащи националната сигурност на страната, те се събират, за да анализират изпълнението на националните приоритети, да оценят рисковете и да координират действията между държавните органи.

Предишното заседание на Съвета беше свикано на 8 август след нахлуването и взривяването на украински дрон на около километър от българската компресорна станция на Трансбалканския газопровод в близост до границата с Румъния.

Дир.бг