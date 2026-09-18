Масирани украински атаки с дронове на руска територия съвпаднаха с началото на парламентарните и местните избори в Русия, които ще продължат до неделя.

Руската противовъздушна отбрана засече 350 украински дрона, изстреляни към Москва през изминалата нощ, обяви тази сутрин кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Франс прес. По-голямата част от летателните апарати са били унищожени на път към крайната им цел. Сред тях са 64 дрона, които са се приближавали към Москва, уточни Собянин, цитиран от БТА.

В четвъртък вечерта губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев информира, че над областта, намираща се южно от Москва, са били свалени 40 безпилотни летателни апарата.

Атаки с безпилотници е имало отново и в Ярославска област.

Според изданието "Укринформ" руската нефтопреработвателна компания "Славнефт Ярославнафторгсинтез" е преустановила преработката на суров петрол след ударите и пожара, нанесен от украинските сили в четвъртък. Според източниците на Ройтерс ударът е повредил инсталацията за първично рафиниране на нефт AVT-3, която има капацитет от 17 140 метрични тона на ден - приблизително 40% от общия рафиниращ капацитет на завода.

Нефтопреработвателната рафинерия разполага с две други първични рафиниращи установки: AT-4 с номинален капацитет от 11 430 метрични тона на ден (27% от общия капацитет) и AVT-4 с капацитет от 14 300 метрични тона на ден (33% от общия капацитет).

В цялата област са били свалени 65 дрона, съобщи губернаторът Михаил Евраев в "Телеграм". Пожарът в рафинерията е загасен, а пострадали няма. Временно е затворен обаче пътят от Ярославъл в посока към Москва. Руските власти не съобщават за преустановяване на преработката на нефт.

Украински удари с безпилотни апарати тази нощ са извършени отново и в Ростовска област, където вчера беше поразено военното летище и два самолета и три вертолета бяха извадени от строя. С днешна дата отломки от дронове са повредили трансформаторната станция и в резултат от аварията е прекъснато електроснабдяването в четири района на Ростов на Дон.

Дир.бг