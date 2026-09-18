Организацията "Ултрас Левски" използва страницата си във "Фейсбук", за да публикува пространна декларация, с която упреква ръководството на клуба за високите цени на пакетните и индивидуалните билети за домакинските мачове от основната фаза на Лига Европа. Именно това доведе до отлива от трибуните и по време на вчерашния мач срещу Ред Бул Залцбург имаше 22 378 зрители.

Ултрасите настояват за намаляване на цените за следващите домашни срещи за "сините" от турнира, както и компенсиране на хората, закупили пакетни билети. За подобно нещо веднага след загубата от "червените бикове" с 0:1 намекна членът на Съвета на директорите на Левски Даниел Боримиров.

ПОЗИЦИЯТА НА "УЛТРАС ЛЕВСКИ"

Левскари,

Ще започнем с доброто. Снощи около 25 000 души изпълниха секторите А, Б и В. За някои това дори се оказа "срамна" посещаемост. Ако сме стигнали до момента, в който 25 000 души на стадиона се възприемат като провал, значи тази публика сама е вдигнала летвата толкова високо, че връщане назад вече няма. И това трябва да радва всички ни. Дълбок поклон, Левскари!

Поздравления заслужават и футболистите, и треньорският щаб. Загубата никога не е приятна. Но има огромна разлика между това да загубиш и това да се предадеш.

ЛЕВСКИ не се предаде. Опита да играе футбол. Опита да се надиграва. И в немалко периоди от мача стоеше достойно срещу съперник с многократно по-скъп състав.

Разликата със средноевропейското ниво все още съществува, но виждаме и пътя, по който тя може да бъде скъсена. С правилно надграждане този отбор има бъдеще.

Дотук с доброто. Защото извън терена търпението започва да се изчерпва.

Нашата организация винаги е заставала зад ръководството на ЛЕВСКИ, когато неговите действия са били в интерес на Клуба и неговите привърженици. Правили сме го в трудни моменти и ще го правим отново, когато ситуацията го изисква. Но никой не трябва да бърка подкрепата с безусловно съгласие.

Ние не сме тук, за да ръкопляскаме на всяко решение. И когато смятаме, че интересите на Левскарите не са защитени, няма да мълчим.

Темата е ясна - билетите. Но историята не започва от билетите за Лига Европа.

Започва от края на юли и гостуването на стадион "Локомотив" в квартал "Надежда", макар надеждата отдавна да е напуснала това съоръжение. 20 евро (39,12 лв.) за гостуващ привърженик на ЛЕВСКИ. Цена, която според нас беше откровено неуважение и подигравка със синята публика. Очаквахме реакция от нашия Клуб. Получихме информация откъде и как да си купим билетите.

Това не е защита на привържениците. Това е информационно обслужване!

Когато някой реши да използва многобройната публика на ЛЕВСКИ като лесен източник на приходи, ръководството на Клуба е длъжно да застане срещу това. Да протестира. Да задава въпроси. Да настоява. Да защитава. Ние имаме нужда от ръководство, което защитава своите хора, а не от информационно бюро.

След това дойде и мачът за "Суперкупата". Само година по-рано цените на билетите за същата купа, в мача между Лудогорец и Ботев Пловдив, бяха между 15 и 30 лева. Когато ЛЕВСКИ се появи в същия мач, цените "изненадващо" станаха 15 и 30 евро. Двойно увеличение за година. Отново очаквахме остра позиция. Отново не я получихме.

И след като два пъти очаквахме собственото ни ръководство да защити привържениците си от чуждата ценова политика, дойде моментът, в който трябва да се защитаваме от неговата собствена.

През последните два месеца левскарите бяха подложени на футболен маратон. Близо 20 мача, домакинства и гостувания, различни градове и държави, хиляди километри по пътищата на България и Европа.

Мач след мач. Град след град. Държава след държава. Домакинство след гостуване. Хиляди пропътувани километри. Рекорди по посещаемост. Рекорди по закупени артикули. Над 12 000 закупени абонаментни карти! Навсякъде след ЛЕВСКИ. Без условия. Без оправдания. Левскарят беше там. Всеки път.

И точно на тези хора беше представена сметката:

190 евро (371,74 лв.) и 310 евро (606,36 лв.) за пакет от четири мача в секторите А и В. Цени с отстъпка!?

Господа, къде е границата?

Говорим за Националния стадион - съоръжение, което предлага условия от друга епоха. Говорим за семейства, за които четири мача могат да означават 500, 600, 800 евро само за билети. Говорим за хора от Варна, Плевен, Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново, Стара Загора и десетки други градове, които към всеки билет добавят стотици километри път, гориво, храна, а понякога и нощувка.

Тези хора не са клиенти. Те са причината този Клуб все още да съществува!

За много семейства това не е "разход за футбол". Това е огромна част от месечния им бюджет. И въпреки това тези хора плащат. Защото обичат ЛЕВСКИ. Но не бъркайте любовта с безкрайно търпение.

39 евро (76,28 лв.) за мач на "Лъвчетата" в сектор Б или Г? 28 евро (54,77 лв.) за мач на Националния стадион от същите сектори? Абсурдно!

Съжаляваме, но няма как да очаквате всички просто да сведат глава и да извадят портфейла.

А предстои януари. Мач с Милан. Зима, студ, 22:00 часа, същият порутен Национален стадион и цени от 90 евро (176,04 лв.) за сектор А и В и 56-78 евро (109,54-152,55 лв.) за сектор Б и Г?!?

Тук вече въпросът не е дали левскарите могат да платят. Много от тях отново ще платят. Въпросът е: трябва ли постоянно да проверявате докъде могат да бъдат притиснати и къде е тяхната точка на търпимост?

Господа нови управници, идвате с амбиции. С идеи. С обещания за промяна и развитие. Искаме да успеете. Защото Вашият успех е успех за нашия ЛЕВСКИ. А неговият успех стои над всички нас. Но в този Клуб има нещо много по-голямо от всеки собственик, директор, треньор или футболист. И това са неговите привърженици.

Изказваме огромната си благодарност към всеки човек в този Клуб, който през последните години даде частица от себе си, за да може ЛЕВСКИ да се възроди от пепелта!

Стана ясно, че хората от досегашното управление на Клуба не са подкрепили тези цени преди обявяването им.

Ние също категорично не ги подкрепяме!

Затова Ви призоваваме:

Преосмислете решението си!

НАМАЛЕТЕ ЦЕНИТЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ БИЛЕТИ И НАМЕРЕТЕ НАЧИН ДА КОМПЕНСИРАТЕ ХОРАТА, ЗАКУПИЛИ ПАКЕТНИ!

А ако поради някаква причина подобна компенсация е практически невъзможна, просто намалете цените на индивидуалните и напълнете стадиона!

Убедени сме, че огромната част от онези над 11 000 левскари, които вече платиха пакетните си билети, ще предпочетат до тях да има още хиляди сини братя и сестри вместо празни седалки. Защото те не са купили тези билети заради отстъпката. Купили са ги заради ЛЕВСКИ.

Точно това отличава тези хора. Те са давали, когато Клубът е нямал. Давали са, когато никой не е можел да им обещае нищо в замяна. Купували са билети за несъществуващи мачове, пълнили са стадиони в мачове на закрити врата, купували са артикули и абонаментни карти, пътували са хиляди километри и са заставали зад отбора тогава, когато е било най-трудно и дори безнадеждно.

Г-н Веласкес правилно отбеляза, че тези хора са в Шампионската лига по вярност и подкрепа.

Но Шампионската лига на трибуните заслужава отношение от същото ниво и от кабинетите в Клуба.

Не се осланяйте на това, че сте нови. Не разчитайте, че "бебета в памперси" означава безкраен период за грешки. В ЛЕВСКИ никой няма безкраен кредит на доверие. Той се печели всеки ден - с решения, с действия и най-вече с отношението към хората, които са били тук много преди всички нас и ще останат много след нас.

Не приемайте левскаря за даденост. Не проверявайте колко още може да даде. Не измервайте любовта му според дебелината на портфейла му.

Никой не очаква безгрешност.

Очакваме отношение. Очакваме характер. Очакваме да защитавате хората, които защитават ЛЕВСКИ. Защото Левскарите вече безброй пъти доказаха какво са готови да направят, за да защитят ЛЕВСКИ. Сега е време ЛЕВСКИ да покаже какво е готов да направи за тях.

Ръководства ще идват и ще си отиват. Треньори и футболисти - също. Но Клубът и неговите привърженици остават.

Уважавайте ги. Чувайте ги. Защитавайте ги.

И не забравяйте:

"Времето няма все да чака вас..."

Дир.бг