Властта обяви връзки между полетите на Пеевски, парите за мантинели и обект на Владислав Горанов от ГЕРБ.

"Дружества, ангажирани с доставката на мантинели, са отклонявали средства в "дружество касичка", което от своя страна е плащало полети на председателя на ДПС Делян Пеевски."

Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет, на който бе и премиерът Румен Радев.

Радев анонсира пресконференцията, като припомни заявката на кабинета да се бори с олигархичния модел. Не сменяме един олигархичен модел с друг, напротив - правим всичко възможно борбата с корупцията да бъде всеобхватна, посочи премиерът.

"Проблемът с мантинелите попадна във фокуса на общественото внимание и активно започнахме да работим по доставките на мантинели. Установи се, че основно четири дружества са ангажирани с доставката на мантинели. Тези дружества имат доста интересни връзки, водещи към политически фигури и към български дипломатически представител. Оказа се, че тези дружества са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 млн. евро", каза вътрешният министър Демерджиев.

Част от генерираните средства се отклоняват към дружество без никакви дейност, което ние наричаме "дружество касичка". Това "дружество касичка" генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Делян Пеевски. Стойността на полетите е над 5 млн. евро, посочи Демерджиев.

Дават се поръчките за мантинели, индексират се поръчките за мантинелите, част от средствата отиват в това дружество без друга дейност и то на свой ред инвестира тези средства в заплащане на разходи за над 5 млн. евро за полетите, обясни как е действала схемата той.

Борим се за разграждане на олигархичния модел. Справедливостта не се връща от улицата, а с действията на съдебната власт, заяви в началото на пресконференцията премиерът Румен Радев.

"Ние обещахме, че ще водим дейност за разграждане на олигархичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и за завръщане на справедливостта в обществото. Трябва да е ясно, така е записано и в нашата книга, че справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата. Справедливостта не се връща с действието на правителството. А справедливостта се връща с действията на съдебната власт", започна Радев.

И продължи: "Но когато имаме проблем, когато някои от нещата, когато знакови дела са блокирани, ние ще продължим да работим. Действията на изпълнителната власт са такива, че тя не може да бъде безучастна към всичко, което се случва или се е случвало. Тя трябва да работи така, че да събира годни доказателства, които съответно да бъдат представени в прокуратурата, а оттам да се стигне до правосъдие."

"Ще бъдат анализирани и ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и ще бъдат проверявани подставени лица в рамките на всеобхватната борба с корупцията", продължи министър-председателят Румен Радев.

Радев отбеляза, че хората, които злоупотребяват със закона, често не действат от свое име, а чрез подставени лица.

Според него това не освобождава изпълнителната власт от отговорност, особено когато има проблеми и "знаковите власти са блокирани".

Премиерът Радев изтъкна необходимостта от по-тясно сътрудничество с партньорски служби и финансови институции в чужбина. Целта е да се проследяват сметки, имоти и дейности на български граждани извън страната, когато има данни за несъответствие със законовите изисквания.

"Да правим всичко възможно да работим по-интензивно с нашите партньори в чужбина, с техните служби, с техните финансови органи, така че да можем да установяваме сметки, имоти, дейности на български граждани в чужбина, които са в разрез с установените законови норми", каза Радев.

Председателят на ДАНС Пламен Тончев пък обяви кои сигнали на службата до прокуратурата са оставени без движение.

"В МВР се работи по над 900 сигнала за корупционни престъпления, от които 500 са свързани с нарушения на Закона за обществените поръчки", обяви на брифинга изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, цитиран от БТА.

Николов каза, че един от случаите е за четири дружества, които печелят 99,5% от всички поръчки, свързани с изграждането и монтажа на мантинели. Тези дружества привидно създават кръг, в който те се явяват конкуренти, обясни Николов. По думите му, след обследване в МВР и в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) е установено, че това са свързани дружества с едни и същи собственици или със собственици в роднински отношения.

Само за една година тези дружества са усвоили държавен ресурс в размер на над 400 милиона евро, съобщи Николов. През 2020 г. едно от тях, участвало в обществените поръчки, е закупило самолет на стойност 36 милиона лева. С този самолет лице с имунитет, лидер на политическа партия, е осъществило 36 полета, заяви още и.ф. главен секретар. Той добави, че самолетът е бил прехвърлен на малтийско дружество, поради което е изисквана информация и от малтийските служби. Установено, че са издадени 36 фактури на обща стойност 5 милиона, платени от фирмата собственик на летателното средство, поясни Николов.

Извършихме проверка на декларациите на лицето - депутат и лидер на политическа партия, съобщи и.ф. главен секретар на МВР. По думите му, тези разходи не са декларирани нито като разходи за транспорт, нито като подарък за осъществяване на въпросните полети.

Любомир Николов обяви, че днес на прокуратурата ще бъде предоставена информацията от Главната дирекция "Националната полиция" и от Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" с оглед "данни за извършено престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс".

"Ние не сме състав на съд. Ние не произнасяме присъди, изнасяме факти. Справедливостта в едно общество се установява от съдебната власт", посочи и в края на пресконференцията премиерът Румен Радев.

Министър-председателят застана пред медиите в Гранитна зала на "Дондуков" 1 заедно с министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и председателя на ДАНС Пламен Тончев.

Вчера премиерът Румен Радев взе участие в Националното съвещание на МВР във връзка с изборите, като, освен по тази линия, той очерта и основни приоритети пред министерството. Корупцията, борбата със злоупотребата с власт, разграждането на олигархичния модел бяха част от темите, за които говори министър-председателят.

Дир.бг