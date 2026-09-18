Председателят на ДПС Делян Пеевски веднага коментира изнесените твърдения от вътрешния министър Иван Демерджиев, че полетите му са платени чрез отклонени средства чрез дружества касички с пари от магистралите.

"Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет не за 5 милиона, а за 50 милиона. Всичко това са измислици, което изговориха днеска. Поредният епизод на "Демерджиев Пикчърс" - измислици, измислици, измислици. Още днес сигнализирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Иван Демерджиев", заяви Пеевски в кулоарите на парламента.

"Аз и моето семейство — казвам го ясно — за всичко имаме документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети. Никога, по никакъв повод, аз и моето семейство не сме участвали в тези поръчки", добави лидерът на ДПС и депутат.

По темата за мерките на правителството за цените на горивата Пеевски заяви, че "това е абсурдно, това е една лъжа".

"Не могат да кажат откъде идват тези данни в "Демерджиев Пикчърс" и при, както го наричат, "лунатика" шеф на НСБОП — негова дясна ръка в тяхното малко спретнато ОПГ", каза още лидерът на ДПС.

Дир.бг