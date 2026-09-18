Фотоволтаична електроцентрала с мощност 68 мегавата ще бъде изградена на терена на бившето летище в Шумен. Тя ще е на площ 647 декара, на които ще бъдат разположени 107 536 слънчеви панела.

Инвеститор е софийската фирма „Куадра електрик“ ЕООД, която в началото на месец септември е внесла в местната екоинспекция документи по наредбата за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Фотоволтаичната централа ще разполага с 8 трансформатора и батерии за кратковременно съхранение на енергията. Клетките им ще са капсуловани, с течен електролит, изработени по литиево-желязофосфатна технология /LFP/. Те ще са с двучасов режим на заряд/разряд.

Предвидено е и изграждане на въздушни линии 110 kV, както и необходимия брой стълбове за присъединяване към съществуващата електропреносна мрежа.

Летището в Шумен бе собственост на държавата до 2007 година, когато бе продадено на частни фирми заедно с други имоти на бившата Организация за съдействие на отбраната /ОСО/. През годините теренът бе препродаден няколко пъти.

ШУМ.БГ