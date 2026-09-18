Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем бившия вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов за длъжностно престъпление - за предоставяне на контролни функции на неправителствена организация в защитени територии в района на хижа "Петрохан". Това съобщиха от държавното обвинение.

Обвинението е повдигнато по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс за действия, извършени на 8 февруари 2022 г., докато Сандов е заемал поста министър на околната среда и водите.

Според събраните по досъдебното производство доказателства бившият екоминистър е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между МОСВ и неправителствената организация "Национална агенция за контрол на защитените територии".

От прокуратурата посочват, че чрез този документ на сдружението са били възложени държавновластнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони.

Според разследващите действията са били извършени с цел да бъде набавена облага за неправителствената организация, изразяваща се в осигуряване на достъп и възможност за ползване на район и земи около рид "Тодорини кукли" в Стара планина, като от това са настъпили значителни вредни последици.

От СГП уточняват, че предстои повдигнатото обвинение да бъде официално предявено на Борислав Сандов, а работата по разследването продължава.

Преди дни от държавното обвинение потвърдиха, че остава в сила първоначалното заключение за липса на чужда намеса около трагичната гибел на шестимата души при случая "Петрохан".

Паралелно с това прокуратурата води и второ самостоятелно разследване, насочено към финансовите потоци, финансирането и паричните операции на неправителствената организация, която е стопанисвала хижа "Петрохан". В рамките на финансовите проверки разследващите са локализирали банкови сметки на свързани със сдружението лица у нас, както и задгранична банкова сметка, намираща се под юрисдикцията на САЩ.

Дир.бг