Очаквам министърът на външните работи да подготви отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства по възможно най-бързия начин.

Това каза министър-председателят Румен Радев на брифинг в Министерския съвет за предприети от институциите действия срещу корупцията.

Властта обяви връзки между полетите на Пеевски, парите за мантинели, обект на Владислав Горанов от ГЕРБ и дружество, обственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

В брифинга участваха и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, председателят на ДАНС Пламен Тончев и и.д. главен секретар на МВР Любомир Николов.

Демерджиев обясни как е действала схемата за източване на паричен ресурс.

"Установи се, че основно четири дружества са ангажирани с доставката на мантинели. Оказа се, че тези дружества са поели огромен обем обществени поръчки, а договорите им са индексирани с над 150 млн. евро", каза министър Демерджиев.

Част от генерираните средства се отклоняват към дружество без никакви дейност, което ние наричаме "дружество касичка". Това "дружество касичка" генерира паричен ресурс, който е послужил за заплащане на 36 полета на Делян Пеевски. Стойността на полетите е над 5 млн. евро, посочи Демерджиев.

"В случая изключително интересен аспект е, че дружеството, което е платило тези разходи, е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства. Тук възниква и въпросът дали поводът този дипломат да бъде поставен на този пост не са именно тези действия, извършени от дружеството на баща му", продължи Демерджиев.

Последва и въпрос от медиите дали трябва да бъде поискан имунитетът на лидер на политическа сила, който в момента е в парламента, Радев заяви, че това е изцяло преценка на прокуратурата. "Аз казах, че ние там не се месим", посочи премиерът, цитиран от БТА.

Радев каза още, че ще бъдат анализирани и ревизирани знакови и компрометирани обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери и ще бъдат проверявани подставени лица в рамките на всеобхватната борба с корупцията.

Дир.бг