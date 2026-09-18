Австралия и Нова Зеландия коментираха резервирано идеята на председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, че биха могли да станат "асоциирани членки" на Европейския съюз след Канада, която беше поканена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза пред Европейския парламент в Страсбург в сряда.

Въпреки че отношенията на Австралия с ЕС "никога не са били по-силни или по-важни", Канбера се фокусира върху финализирането на търговското споразумение между ЕС и Австралия, "което ще ни сближи още повече", коментира говорител на австралийското правителство пред "Евронюз".

"Тази сделка, сключвана веднъж на поколение, дава на нашите фермери, износители, производители и предприятия достъп до 27 държави от ЕС и 450 милиона потребители - посочи той - Австралия е търговска нация и във време на глобална несигурност, задълбочаването на търговските ни партньорства има икономически смисъл."

Говорител на правителството на Нова Зеландия поясни в коментари пред "Ройтерс", че Уелингтън "не е имал дискусии с ЕС относно това Нова Зеландия да стане асоцииран член".

Очаква се австралийският премиер Антъни Албанезе да се срещне с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Фон дер Лайен в кулоарите на Общото събрание на ООН в понеделник в Ню Йорк.

Заместник-главният говорител на ЕК Ариана Подеста заяви, че срещата ще бъде равносметка между Канбера и Брюксел, тъй като двете страни си сътрудничат "много тясно" по въпроси като търговията.

На въпроса дали дискусията ще се фокусира върху асоциираното членство в ЕС, тя отговори: "Няма да спекулираме относно други държави".

Преговорите по търговското споразумение между ЕС и Австралия приключиха миналия март. Въпреки това, двете страни все още трябва да преминат през процес на ратифициране, който може да бъде затруднен от опасенията на фермерите от двете страни относно квотите за месо, включени в споразумението.

Документът определя квоти за чувствителни продукти, включително австралийско говеждо месо - 30 600 тона и овче/агнешко месо - 25 000 тона годишно.

Но фермерите от ЕС се оплакват, че квотите се натрупват с преференциалния достъп, предоставен по други търговски споразумения, като например споразумението с Меркосур, докато австралийският сектор за говеждо месо търси около 50 000 тона за своето месо.

Сделката се сблъска и със значителен отпор от австралийската опозиция, като Либерално-националната коалиция призова австралийския министър на търговията Дон Фарел да я предоговори.

Австралия е вторият по големина износител на говеждо месо в света след Бразилия. Преговорите между Брюксел и Канбера преди това бяха прекъснати през 2023 г. поради разногласия относно селскостопанските квоти.

Дир.бг