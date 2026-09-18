МОН представи свои предложения за подобряване на дисциплината в училище. Това ще стане чрез повече превенция и създаване на ефективна система от поощрения и санкции, предлага Министерството на образованието и науката. Комплексът от мерки беше представен днес от заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева. Пакетът от мерки включва четири основни стълба.

Първият стълб е свързан с междуинституционалното сътрудничество.

"Училището не може да бъде само. Всички знаем, че имаме проблеми, които са както в механизма за обхвата на учениците, така и между взаимодействието на всички институции, които оказват грижа за децата ни. Затова сме създали една широка работна група заедно с Министерството на труда и социалната политика, в която започваме да работим за подобряване на комуникацията между нашите институции. Ключови партньори ще бъдат и общините. Заедно трябва да намерим решение как да подпомогнем всяко едно дете, как да изградим родителски капацитет там, където той липсва и да подпомогнем семейната среда да подкрепи своето дете, така че то да бъде активен участник в учебния процес", заяви зам.-министърът на образованието д-р Таня Панчева.

"С предложенията поставяме по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа за ученика. Така искаме да дадем повече възможности проблемите да бъдат разпознавани и решавани навреме, учителите да се съсредоточат върху преподаването, а учениците - да учат в спокойна среда", каза още тя и подчерта, че предложенията ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти. Предстои да бъдат допълнително прецизирани, като преди изработването на окончателния модел ще бъде проучен международният опит и ще се използва европейска експертиза в областта на приобщаващото образование, превенцията и подкрепящата училищна среда.

"Не говорим за повече наказания, а за промяна на подхода. Реакцията не трябва да започва едва когато проблемът вече е ескалирал. На първо място трябва да бъдат превенцията, ранното разпознаване на трудностите и подкрепата за детето, но заедно с тях трябва да има ясни правила и предвидими последствия при системното им нарушаване", обясни заместник-министърът, цитирана от БТА.

Ще бъде създадена и единна информационна система за детето в сътрудничество с всички тези институции. "В момента ние имаме база данни, които да между различните институции, които нямат взаимовръзка помежду си. С тази единна информационна система на детето ние ще можем да обобщим всички тези данни, да идентифицираме ранно там, където има дете в риск", посочиха от МОН.

Следващият стълб, който е нов за образователната ни система, е картата за проследяване на личностното развитие на ученика. От МОН отбелязаха, че и в момента съществува лично образователно дело на ученика, като всеки един ученик има такова дело. В него обаче има само оценките на ученика и наложените санкции, ако той има такива.

"В тази карта за проследяване на личностното развитие на ученика ние искаме да отличим неговите силни страни и да му помогнем при преодоляването на неговите слаби страни. Тя се състои от три основни стълба - дисциплина, социални умения, неговите постижения и таланти", каза Панчева.

В края на всеки срок всеки родител ще получава генерирана характеристика за своето дете - за неговите силни и слаби страни.

Другата новост е извеждане на нова роля в училището, а именно специалист по личностно развитие. Това ще бъде човекът, който ще отговаря за координацията и за взаимодействието между трите основни стълба в образователната система - ученици, родители, учители.

Комплексът от мерки включва и въвеждането на единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции. Водещ ще е принципът, че санкцията трябва да бъде последна, а не първа реакция. Чрез различни отличия и грамоти ще се насърчава активното участие, напредъка и постиженията на ученика. Преди да се наложи определена санкция трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението, като едновременно с това училището системно забелязва и насърчава доброто поведение и усилията на учениците.

Брифингът на Министерството на образованието се провежда на фона на протест на студенти от НАТФИЗ, предаде NOVA. Те искат оставката на ректора Мирослав Дачев, скандирайки "Оставка" под прозорците на министерството.

Дир.бг