Английският селекционер Томас Тухел официално обяви състава за предстоящия цикъл от мачове в Лигата на нациите на УЕФА. В дните от 21 септември до 6 октомври "трите лъва" ще изиграят четири мача срещу Испания, Хърватия и Чехия (2 пъти).

Най-коментираната новина е завръщането на Коул Палмър (Челси) и Трент Александър-Арнолд (Реал Мадрид), които бяха пренебрегнати за Мондиал 2026. Тяхното отсъствие от световното бе сред най-критикуваните решения на Тухел. Но добрият старт на сезона за двамата в клубовете им принуди селекционера да ги върне в състава.

Немският специалист е заложил и на сериозна "инжекция" от млада кръв в състава на третите в света. В списъка личат имена като на таланта на Ливърпул Рио Нгумоа (18 години), Алекс Скот (Борнемут, 23) и Нико О'Райли (Манчестър Сити, 21).

Това е едно от най-мащабните подмладявания на "трите лъва" в последните години. Изненадващо липсва Фил Фодън от Сити, който не беше и на Мондиала, а и отново не получава повиквателна.

Програмата на Англия за предстоящия месец стартира със зрелищен сблъсък срещу най-тежкия възможен противник - на 26 септември на "Уембли" гостува световният шампион Испания.

Този мач в Група А-3 на Лига А в Лигата на нациите е само началото на трудния цикъл. Следва визита на Чехия в Прага на 29 септември, гостуване на Хърватия в Риека на 3 октомври и ново домакинство на чехите на 6 октомври.

Ето и на кои играчи е заложил Тухел:

Вратари: Джордан Пикфорд (Евертън), Джейсън Стийл (Брайтън), Джеймс Трафорд (Лийдс Юнайтед)

Защитници: Трент Александър-Арнолд (Реал Мадрид), Джаръл Куанса (Байер Леверкузен), Джарад Брантуайт (Евертън), Тревор Чалоба (Комо), Марк Гехи (Манчестър Сити), Люис Хол (Нюкасъл), Езри Конса (Арсенал), Тино Ливраменто (Нюкасъл), Нико О'Райли (Манчестър Сити)

Полузащитници: Елиът Андерсън (Манчестър Сити), Джуд Белингам (Реал Мадрид), Майлс Люис-Скели (Арсенал), Коби Мейно (Манчестър Юнайтед), Коул Палмър (Челси), Деклан Райс (Арсенал), Алекс Скот (Борнемут)

Нападатели: Хари Кейн (Байерн Мюнхен), Доминик Калвърт-Люин (Лийдс Юнайтед), Еберечи Езе (Арсенал), Антъни Гордън (Барселона), Рио Нгумоха (Ливърпул), Маркъс Рашфорд (Манчестър Юнайтед), Морган Роджърс (Челси), Букайо Сака (Арсенал).

Дир.бг