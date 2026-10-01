Жокера - злодеят от историите за Батман - изпревари Ханибал Лектър, Дарт Вейдър и Фреди Крюгер и бе обявен за любимия филмов злодей на Великобритания.

В анкета на телевизионния канал Great Action киноманите определиха емблематичното превъплъщение на Хийт Леджър в ролята на Жокера във филма "Черният рицар" като най-добрата за всички времена (с 22% от гласовете).

На второ място - само на един процент от върха - остана тежко дишащият лорд Дарт Вейдър от оригиналните филми "Междузвездни войни" (21%). Гласът на героя принадлежи на легендарния американски актьор Джеймс Ърл Джоунс, докато физическото присъствие на екрана е дело на Дейвид Прауз.

Третото място заема зловещият канибал Ханибал Лектър, изигран от Антъни Хопкинс в хитовия филм от 1991 г. "Мълчанието на агнетата" (17%). Въпреки че Хопкинс се появява на екрана за едва 16 минути, неговата сдържана заплашителност оставя у феновете желание за още. По-късно уелският актьор участва и в продълженията "Червеният дракон" и "Ханибал".

Проучването се появява в момент, когато кината се подготвят за премиерата на нов филм по комиксите на DC - "Clayface". Лентата разказва историята на врага на Батман, способен да променя формата си, и излиза на екран на 23 октомври, следвайки тенденцията филмовите творци да се задълбочават в миналото на суперзлодеи като Жокера и Крейвън Ловеца.

Дир.бг