В четирите районни управления в Шуменска област – Шумен, Велики Преслав, Нови пазар и Каолиново, започва работа Детско полицейско управление с ученици от пети клас.

Превантивната програма е с продължителност две години и има за цел да запознае децата с основни правила за безопасност, техните права и отговорности, както и с различни аспекти от работата на полицията, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

"Радвам се да сме тук с вас и да дадем на доброволците основни базови познания по отношение на поведението в рискова среда, по отношение на пътната безопасност, в случаите в които се налага да използват техники за самозащита или как да се справят в различни ситуации. Вашето училище в и мое училище и тук съм учил от първи до седми клас. Още тогава си мечтаех да стана полицай, но имахме по онова време програма "Млад пожарникар". Записах се и нашето училище спечели на окръжно ниво състезанието на пожароспасителните екипи. Пожелавам ви интересно и забавно обучение и след две години и на националния конкурс да сте в призовата тройка, а защо не и първенци!", каза по време на откриването на Детското полицейско управление в Шумен началникът на Районното управление главен инспектор Илиян Николов.

По време на обучението учениците ще получат знания и практически умения по теми, свързани с безопасността на движението по пътищата, детските права и отговорности, превенцията на агресията и насилието, безопасното поведение в интернет, рисковете от употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюневи изделия, оказването на първа помощ и действията при кризисни и опасни ситуации. В рамките на програмата са предвидени теоретични и практически занимания, демонстрации, ролеви игри и срещи с полицейски служители от различни направления. Учениците ще имат възможност да се запознаят отблизо с работата на полицията и да придобият практически знания за реакция при различни рискови ситуации. Сред основните акценти е и формирането на умения за работа в екип, взаимопомощ, разрешаване на конфликти и отговорно поведение.

В продължение на две учебни години участниците ще надграждат своите знания и умения, като ще имат възможност да се включват в различни инициативи и практически занимания, свързани с безопасността и превенцията.

Програмата стартира днес в III ОУ ”Димитър Благоев”-Шумен и в СУ” Цанко Б. Церковски”- Никола Козлево, СУ " Св.Св.Кирил и Методий"-Смядово и СУ "Хан Исперих"-Нови пазар.

ШУМ.БГ