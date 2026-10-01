Общинският съвет в Шумен отхвърли предложението на групата на ГЕРБ да се въведе забрана за паркирането на фирмени автомобили в междублокови пространства и уличната мрежа през нощта.

Идеята получи подкрепата на 13 съветници, 18 се въздържаха, а 1 бе против.

Припомняме, че предложението бе направено още през февруари. Според авторите му забраната щеше да реши до голяма степен проблемите на гражданите на Шумен с паркирането на личните им автомобили до домовете им вечер, тъй като местата са постоянно заети от фирмени коли.

Въпросът днес мина през Общинския съвет без дебат.

ШУМ.БГ