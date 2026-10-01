Общинският съвет в Шумен отхвърли предложението на групата на ГЕРБ да се въведе забрана за паркирането на фирмени автомобили в междублокови пространства и уличната мрежа през нощта.
Идеята получи подкрепата на 13 съветници, 18 се въздържаха, а 1 бе против.
Припомняме, че предложението бе направено още през февруари. Според авторите му забраната щеше да реши до голяма степен проблемите на гражданите на Шумен с паркирането на личните им автомобили до домовете им вечер, тъй като местата са постоянно заети от фирмени коли.
Въпросът днес мина през Общинския съвет без дебат.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Тия които го предложиха не са чели закона,всяко ППС с платени данъци е равно с друго с платени такива,на пътя няма частно,няма служебно,как им влизат тия мухи в главата изобщо.
Петър
Аз буса дето го снимах до нас го махнаха.
Анонимен
Топки се искат за тази работа, от къде в тез хора.....