Пред Министерския съвет в София се провежда протест с искане за преразглеждане на ремонта на Паметника на свободата на връх Шипка. Основен организатор е доц. Георги Димов, кандидат за президент от "Народна сила". Има напрежение, защото част от протестиращите се опитват да щурмуват входа на сградата.

На място присъстват поддръжници на Димов, кандидатът за президент Росен Миленов и Величка Георгиева, както и представители и симпатизанти на партиите "Величие" и "Възраждане", съобщават от "Булфото".

Участниците настояват за прозрачност на ремонтните дейности и гаранции за съхраняването на националната светиня преди 150-годишнината от Шипченската епопея.

Протестът се провежда след задържането на доц. Георги Димов във връзка с неговия протест срещу ремонта на паметника.

Протест имаше и в подножието на "Шипка"

Протестиращи от партия "Възраждане" днес са се качили и на връх "Шипка". Според публикации онлайн, работници на мястото не е имало, но е имало десетки полицаи, чакащи тълпата.

"С турски чували изхвърлят българската история! Точно до паметника Шипка са разположени чували с надпис "Turkey Discover the potential" /Турция Открий потенциала/. С тези чували вероятно се доставят материали за ремонта/поругаването и после с тях се изнасят камъните от парадните стъпала на паметника!?", възмущават се от "Възраждане-Варна" във Facebook страницата си.

Днес.бг