На задържания вчера вечерта 51-годишен Славчо Мегеров-Мегера е повдигнато обвинение за убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов, обяви на брифинг наблюдаващият прокурор Димитър Молев от Окръжна прокуратура - Пловдив.

По думите му мотивът е личен, породен от неуредени финансови отношения между двамата.

"От доста време са се познавали. Отношенията между тях са били доста близки. Имали са работни такива, трудови. И оттам нататък вече възникна конфликтът, който най-вероятно е мотив за извършеното престъпление", обясни Молев.

Прокурорът обяви, че Мегеров е бил реабилитиран, след като е лежал три пъти в затвора.

Разследващите отказаха да коментират дали е открито оръжието, с което е извършено убийството, както и с колко куршума е бил убит Филипов. На въпрос какво е казал обвиняемият при разпита, прокурорът отговори, че към момента няма данни, тъй като процедурата по привличането му като обвиняем все още не е приключила.

Директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов обясни, че до заподозрения е стигнато след координирани действия между различни служби.

"Стигнахме чрез много добре координирани и съвместни действия с колегите от ДАНС, Главна дирекция "Национална полиция" и ГДБОП, в резултат на които при добре планираните и проведени издирвателни мероприятия стигнахме до конкретния извършител", каза Костадинов.

На въпрос дали на местопрестъплението са открити следи, той отговори, че са събрани годни следи, които вече имат качеството на доказателствен материал по разследването.

"От всяко едно място на престъпление остават следи, така че имахме възможността да съберем годни следи, които вече имат качеството и на доказателствен материал по разследването. Те, разбира се, помогнаха в издирването на извършителя", каза шефът на пловдивската полиция.

Мегеров беше конвоиран снощи в Пловдив. В събота или неделя държавното обвинение ще поиска постоянен арест.

Той е лежал три пъти в затвора - първата присъда е била за грабеж и бил зад решетките за 1 година. След това е осъден на 11 години затвор за умишлено убийство, а третата присъда е също за кражба и тя е била лишаване от свобода за 11 месеца. Задържан е за редица въоръжени грабежи на златарски ателиета, в това число и на кражба на инвестиционно злато в Пловдив.

Голяма част от обемното досие с много криминални регистрации беше прочетено от вътрешния министър Иван Демерджиев по време на днешното му изслушване в парламента за действията на МВР по разкриването на тежкото криминално престъпление.

"Събрали сме много по обем доказателства. И ние сме убедени, че точно задържаният е физическият убиец", каза той.

Дир.бг