Серията на Испания от поредни мачове без загуба вече възлиза на 41 срещи, след като световният и европейски шампион победи Чехия с 3:1 у дома в мач от Група А3 в Лигата на нациите.

Както преди няколко дни в Севиля, и в Овиедо Родри показа големия трофей, спечелен през лятото на Световното първенство в Северна Америка. Купата му бе връчена от Хуан Мата и Санти Касорла.

На стадион "Нуево Карлос Тартиере" Испания поведе в резултата още в 6-ата минута, когато Дани Олмо подаде към Ламин Ямал, който с прекрасен изстрел от границата на наказателното поле прати топката в горния десен ъгъл на чешката врата за 1:0!

Десет минути преди края на първото полувреме удар на Ямал бе блокиран, но топката отиде при Родри и той вкара при добавката!

В 69-ата минута Адам Хложек извее Иржи Слама в наказателното поле вдясно от вратата и той прати топката в далечния ъгъл на Давид Рая, връщайки надеждите на Чехия.

Пет минути преди края на редовното време обаче, капитанът на гостите Ладислав Крейчи извърши нарушение, което му донесе втори жълт картон, оставяйки отбора си в намален състав.

Така се стигна до 89-ата минута, когато Виктор Муньос нахлу в наказателното поле с топка в крака и стреля. Антонин Кински спаси, но топката стигна до Микел Мерино и той се разписа, подпечатвайки успеха на Испания.

С тази победа "Ла Фурия Роха" събра 9 точки и е на върха в групата, където чехите са последни с 0 точки.

Дир.бг