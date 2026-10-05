Не е необходимо да се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изграждането на фотоволтаичната електроцентрала на терена на бившето летище в Шумен, реши Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Шумен.



Инвестиционното предложение на „Куадра Електрик“ ЕООД предвижда изграждане на фотоволтаична централа с инсталирана мощност 68 MW върху имот с площ 647 300 кв. м. в местността „Кара Чалък“ (Летището). Предвиден е монтаж на 107 536 фотоволтаични модула.



Проектът включва още несамостоятелно съоръжение за съхранение на електрическа енергия с мощност 40 MW и капацитет 80 MWh, повишаваща подстанция 33/110 kV, възлова станция 110 kV „Тангра“ и съоръжения за присъединяване към електропреносната мрежа.



Според решението на РИОСВ строителните дейности ще се извършват в границите на имота и не се предвижда изграждане на нова инфраструктура извън него. Достъпът ще се осъществява по съществуващата пътна мрежа, а в имота ще бъдат изградени вътрешни експлоатационни алеи.



В мотивите си от РИОСВ посочват, че при строителството се очаква пряко, краткотрайно и временно въздействие върху атмосферния въздух заради прах, както и шум и вибрации от строителната техника. При експлоатацията на фотоволтаичната централа не се очаква такова въздействие.



За батерийното съоръжение ще бъдат използвани фабрично капсуловани батерийни модули с литиево-желязофосфатна технология. Предвидени са системи за контрол и мониторинг, както и автоматична система за пожарогасене. РИОСВ посочва, че при нормална експлоатация не се очакват разливи на електролит.



Инвестиционното предложение е извън границите на защитените зони от „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е „Шуменско плато“. Според РИОСВ не се очаква проектът да доведе до значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.



В рамките на процедурата е бил осигурен 14-дневен обществен достъп до информацията за инвестиционното предложение. В РИОСВ не са постъпили становища, мнения или възражения от заинтересовани лица и организации. Не са постъпили и жалби срещу реализацията на предложението към момента на изготвяне на решението.



Решението на РИОСВ може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му. То губи правно действие, ако в срок от пет години от влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.



ШУМ.БГ