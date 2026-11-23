Самокатастрофирала цистерна затруднява движението на главния път от Стара Загора към Казанлък в района на моста до село Змейово. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Сигнал за инцидента е получен в 13:01 часа. По първоначални данни от резервоара на превозното средство тече нафта, а цистерната превозва сода каустик, от което вещество също има теч. При катастрофата няма пострадал.

Движението в района на местопроизшествието е спряно и се е образувало задръстване от автомобили, съобщава репортер на БТА. На място има полицейски екип.

Водачът е мъж на 31 години, който е тестван за употреба на алкохол, като е отчетен отрицателен резултат.

Обходът и в двете посоки от Стара Загора към Казанлък и обратно е през селата Борилово-Пряпорец-Стара Загора.

Междувременно пътят между курорта Слънчев бряг и Варна също е затворен за движение заради преобърнал се тежък кран на прохода към Обзор.

Инцидентът е станал снощи, а днес се извършват действия по изтеглянето на машината от пътното платно, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Кранът е с тегло около 40 тона и при инцидента се е преобърнал на една страна върху склон. Заради необходимостта от специализирана тежка техника за неговото изтегляне и обезопасяване на района движението по пътя е преустановено.

Пътят е затворен и в двете посоки, като ограничението е въведено от кнтролно-пропускателния пункт "Кошарица".

Пътят ще остане затворен до приключване на работата и освобождаване на пътното платно. След изтеглянето на крана и осигуряване на безопасни условия пътят ще бъде отворен.

Дир.бг