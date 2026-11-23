Президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да подкрепи гаранции за сигурността на Украйна в духа на Член 5 на НАТО за колективната отбрана, само ако те служат на американските интереси, заяви в публикация в социалната платформа Екс специалният пратеник на Вашингтон Джаред Къшнър.

Зетят на държавния глава е цитиран и от Укринформ, предава БТА.

"Желанието на президента Тръмп да обмисли гаранции за сигурността на Украйна в духа на Член 5 е от стратегическо значение за постигането на траен мир. Желанието на Русия да обсъди едни такива гаранции е голяма стъпка напред и потенциален знак, че намерението (на Москва) за мир е сериозно. Надеждни гаранции, подобни на Член 5, подплатени със споразумения за възпиране и за безконфликтност, може значително да намалят опасността от нова война", посочва в началото на поста си Къшнър.

"Президентът (на Украйна Володимир) Зеленски е прав, че тези гаранции трябва да са конкретни, надеждни и ясно описани. Това са едни от най-значимите ангажименти, които САЩ могат да поемат, и те изискват внимателно обсъждане. Ще трябва Доналд Тръмп да одобри всяка от предложените гаранции, като те подлежат на конституционни и парламентарни процедури. Той ще предприеме подобна стъпка само ако е убеден, че тя безспорно служи на американските национални интереси и че по-широките споразумения за сигурността правят малко вероятно нарушаването на въпросните гаранции", отбелязва един от главните американски преговарящи за край на войната в Украйна.

Според Къшнър европейските институции и споразуменията за сигурност осигуряват важна основа, която САЩ се стремят "да укрепят", посочва Укринформ.

"Основните ангажименти, поети от Америка и от Европа, трябва да съвпадат с ангажимента на Украйна към собствения ѝ просперитет", подчертава в публикацията си също специалният пратеник.

На 20 ноември по време на среща в Берлин със съюзниците на Киев в рамките на "Коалицията на желаещите", Джаред Къшнър намекна, че САЩ може да са готови да предоставят на Украйна "гаранция за сигурност, подобна на предвидената в член 5" от Северноатлантическия договор.

Междувременно Зеленски отново призова страната му да бъде приета в НАТО. Украинският президент направи това във видеообръщение към участниците в годишната среща на Парламентарната асамблея на алианса в Берлин, предаде ДПА.

Зеленски заяви, че членството на Украйна в НАТО би било по-добро решение за сигурността в Европа от предоставянето на гаранции за сигурност на Киев, подобни на клаузата за взаимна отбрана по член 5 от договора на Северноатлантическия алианс.

"Няма ли да бъде по-ефективно просто да приемем Украйна в НАТО? Няма ли това да бъде по-добре за всички нас - по-евтино за осъществяване и по-надеждно от гледна точка на реалното гарантиране на сигурността?", попита Володимир Зеленски.

Дир.бг