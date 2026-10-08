Правната битка между Шакира и Жерар Пике навлезе в нова глава. Почти четири години след постигането на споразумение, което позволи на певицата да се установи в Маями с Милан и Саша, бившата двойка се срещна отново в Съда от първа инстанция в Барселона, за да предоговори графика за посещения на децата си. Срещата съвпада с престоя на изпълнителката в Испания за нейната концертна резиденция в Мадрид, която тя наскоро удължи с извънредна дата на 12 октомври поради огромния интерес, пишaт световните агенции.

Предвид породения отзвук, юридическият екип на Шакира публикува официално изявление, в което обяснява точно какво иска изпълнителката и изяснява, че искането й не цели Пике да прекарва по-малко време с Милан и Саша, а да се преразпределят пътуванията, свързани с живота на хиляди километри разстояние.

Нейните адвокати са категорични: "Искането не цели да намали времето, което децата прекарват с баща си." Целта, добавят те, е "тежестта от пътуването между Маями и Барселона да не пада единствено върху тях, а да бъде споделена".

Предложението на Шакира засяга най-вече кратките ваканции. Милан и Саша, които са непълнолетни, живеят за постоянно в Маями, а част от срещите с баща им изискват пътуване до Барселона.

Певицата смята, че когато ваканциите са кратки, Пике трябва да бъде този, който да прекосява Атлантическия океан.

"Предлага се по време на кратките ваканции баща им да пътува до Маями", се казва в изявлението. По този начин децата биха избегнали трансатлантическите полети за броени дни престой и свързаната с тях часова разлика. Другият аргумент на Шакира е да се запази максимално ежедневието, което Милан и Саша вече са изградили в Съединените щати. Според нейните представители тази промяна би позволила "на децата да поддържат своята училищна, социална и семейна рутина за по-дълго време".

Новият спор идва почти четири години след сложния преговорен процес, през който Шакира и Пике преминаха след раздялата си. През ноември 2022 г. те постигнаха споразумение, което позволи на изпълнителката да се премести с децата в Маями, и определиха условията, при които бившият футболист да поддържа редовна връзка с тях въпреки разстоянието. По онова време и двамата настояваха, че Милан и Саша са техният основен приоритет.

"Единствената ни цел е да им осигурим възможно най-голяма сигурност и защита", заявиха тогава в съвместно изявление.

Дир.бг