Канадката Ан Карсън е тазгодишният лауреат на Нобеловата награда за литература. Пресконференцията се излъчва на живо на официалния сайт на Нобеловите награди Nobelprize.org.

Вчера германското издание "Франкфуртер алгемайне цайтунг" постави българския писател Георги Господинов сред фаворитите за спечелването на тазгодишното отличие, но въпреки вълнението, което предизвика новината, всички номинации за Нобеловата награда за литература се пазят в тайна в продължение на 50 години и няма скоро да разберем бил ли е номиниран и колко пъти българският писател.

Отличието е присъдено на канадската писателка "за нейното смело и новаторско творчество, което чрез игрив диалог с класическата традиция създава нови форми за съвременната литература".

През цялата си кариера Ан Карсън съчетава писането на поезия с преводаческа дейност и преподаване в различни университети. Почти цялото ѝ литературно творчество е съсредоточено върху пресечната точка между обсебеността на филолога от думите и стремежа на поета към нови значения. Самата тя определя етимологията на думите като отправна точка за цялото си творчество.

Ан Карсън е родена през 1950 г. в Торонто, Канада. През 1981 г. публикува докторската си дисертация по класическа филология, озаглавена Odi et Amo Ergo Sum, а през цялата си кариера съчетава писането на поезия с преводаческа дейност и преподаване в различни университети.

Почти цялото ѝ литературно творчество е съсредоточено върху пресечната точка между обсебеността на филолога от думите и стремежа на поета към нови значения. Самата тя определя етимологията на думите като отправна точка за цялото си творчество.

Преводите ѝ от старогръцки могат да се разглеждат като самостоятелни произведения. Сред тях е нейната интерпретация на фрагментите от поезията на Сафо, If Not, Winter (2002), както и преводите на трагедии като Електра (2001) и Антигона (2015) на Софокъл и Вакханки (2015) на Еврипид.

Нобеловата награда за литература се присъжда от Шведската академия в Стокхолм.

Първата Нобелова награда за литература получава френският поет Рьоне Сюли Прюдом през 1901 г. Миналата година отличието получи унгарецът Ласло Краснахоркаи.

Дир.бг