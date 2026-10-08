Ким Кардашян сподели, че е изпитвала нужда да остане сама след раздялата си със съпруга си Кание Уест. 45-годишната риалити звезда и 49-годишният рапър се разделиха в началото на 2021 г. - след 7 години брак. Те имат 4 деца.

След това Ким Кардашян имаше кратка връзка с комика Пийт Дейвидсън - от есента на 2021 г. до август 2022 г. Но явно не я е считала за нещо сериозно. Тъй като каза, че е била сама 5 години и не се е чувствала празна без връзка. Не е бързала да започне отношения.

От януари 2026 г. Ким е с Луис Хамилтън.

"Бях наистина необвързана 5 години. И това се усещаше страхотно. Можех да се фокусирам над децата си и проектите, в които наистина исках да бъда включена. Наистина не усещах, че трябва да бързам. Наистина не се чувствах празна. Чувствах, че се нуждая от времето си. Исках напълно да се излекувам и просто да работя над себе си. Не бях готова да се отворя. Дори наистина не мислех за това. Вселената работи в твоя полза, когато просто ѝ позволиш", посочи тя пред списание "Style".

Dnes.bg