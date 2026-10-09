Британският пилот на Ферари Люис Хамилтън смята, че предпазливостта на шефовете във Формула 1 и на по-младите пилоти е отнела част от адреналина при шофирането на мокра настилка.

Седемкратният световен шампион коментира хаотичните сцени от миналия уикенд в Малайзия, когато пилотите на практика не успяваха да задвижат болидите си при мокри условия.

Гран при на Бахрейн, проведено на международната писта "Сепанг" в Малайзия, беше помрачено, тъй като шефовете на Ф1 бяха принудени да отменят старта, след като редица пилоти, сред които Макс Ферстапен и Хамилтън, бяха засегнати от технически проблеми – пряко свързани с противоречивото съотношение 50:50 между двигателя с вътрешно горене и батерията – още по време на загряващата обиколка.

Гумите за мокро каране рядко се използват в съвременната Ф1 и Хамилтън беше попитан дали – освен безпрецедентната софтуерна грешка – се е "развила по-консервативна тенденция", когато става въпрос за състезания на дъжд.

"Състезанията при дъждовно време със сигурност не са същите, каквито бяха преди", каза Хамилтън в Сингапур преди състезанието този уикенд. "Имам страхотни състезания зад гърба си – през 2008 година под дъжда, а в крайна сметка тогава провеждахме повече тестове и разполагахме с по-добри гуми за дъжд. Обичам състезанията на мокра писта повече от всичко друго.

аистина смятам, че хората, които ръководят нещата, са много по-предпазливи, но от друга страна и младите пилоти, които се появяват, стават все по-предпазливи. Ние, пилотите от старата школа, сме на мнение да започнем състезанието, а повечето млади пилоти казват да не се състезаваме. Така че те (ФИА) получават две различни мнения и са изключително предпазливи", каза пилотът.

Хамилтън си е изградил репутация на изключителен пилот при дъждовно време, което се подчертава от блестящата му победа през 2008 на "Силвърстоун", и отново показа уменията си, като се бореше да се върне на трето място, след като беше паднал на 18-то, след като погрешно стартира с гуми за сухо време.

"Когато бях на пистата със сухите гуми, условията бяха най-трудните", добави Хамилтън. "Беше мокро, карах с такива гуми, но обожавам това предизвикателство. И точно това е състезанието – когато трябва да караш по интуиция, и именно там можеш да направиш разликата."

Болидите ще получат софтуерно обновление, за да се предотврати повторение на неудобните сцени от Малайзия. След като обеща пълно разследване, управляващият орган ФИА разкри в четвъртък, че вината е била в "софтуерен бъг" и планира обновления за предстоящите състезания, в случай че се наложи да се справят с подобни условия.

"Проверката стигна до заключението, че някои болиди, движещи се с ниски обороти на двигателя в определени участъци от пистата, където беше приложено намаление на мощността с 250 kW, са претърпели загуба на мощност, надхвърляща първоначалното намерение, и че тази загуба не е могла да бъде компенсирана в тези участъци", се посочва в изявление на ФИА.

Дир.бг