Бившият съдия от Международния наказателен съд и бивш върховен представител на ООН по човешките права Нави Пилай бе удостоена с Нобеловата награда за мир за своята дейност в защита на мира и утвърждаването на международното право, съобщава CNBC.
Пилай има решаващ принос за това военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът да бъдат преследвани и наказвани от закона, заяви Йорген Ватне Фрюднес, председател на Норвежкия нобелов комитет.
Родена в семейство от индийски тамилски произход по време на апартейда в Дърбан, Южна Африка, Пилай е работила като съдия във Върховния съд на Южна Африка, в Международния трибунал за Руанда и в Международния наказателен съд в Хага.
В периода от 2008 до 2014 г. тя заема длъжността Върховен комисар на ООН по правата на човека.
"Нави Пилай донесе надежда на жертвите на насилие и конфликти", се посочва в официалното изявление на Норвежкия нобелов комитет.
"На всички постове, които е заемала, тя винаги е поставяла акцент върху отговорността на отделните личности и държавите да спазват върховенството на правото", добавят оттам.
Нобеловите награди носят името на шведския индустриалец Алфред Нобел, който е техен учредител, като само тази за мир се обявява в Осло, останалите се обявяват в шведската столица Стокхолм. След обявяването на победителя днес, наградата за мир ще бъде връчена тържествено на 10 декември на церемонии в Осло. Ден преди това - на 9 декември - лауреатът ще даде и пресконференция, добавя БТА.
На 30 април на настоящата година Норвежкият Нобелов комитет обяви, че за наградата за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 са физически лица, а 79 са юридически лица.
Нобеловата награда за мир миналата година бе присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна.
Мачадо връчи медала си на американския президент Доналд Тръмп малко след като САЩ свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше предимно символичен жест: Нобеловият комитет е заявил, че самата награда не може да бъде прехвърляна, отбелязва АП.
Номинациите могат да се правят от избрана група хора и организации, включително държавни глави или политици, заемащи постове на национално ниво, университетски професори, директори на институти по външна политика, бивши лауреати на Нобеловата награда и членове на самия норвежки Нобелов комитет.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Вече си изсмукват от пръстите на кого да я дадат.
Анонимен
Вече си изсмукваш от пръстите глупостите, които ръсиш във форума.
Анонимен
Аз коментирам темата, ти коментираш мен. Евала.
Андрешко
Оранжутана пак остана с пръст в устата!