Бившият съдия от Международния наказателен съд и бивш върховен представител на ООН по човешките права Нави Пилай бе удостоена с Нобеловата награда за мир за своята дейност в защита на мира и утвърждаването на международното право, съобщава CNBC.

Пилай има решаващ принос за това военните престъпления, престъпленията срещу човечеството и геноцидът да бъдат преследвани и наказвани от закона, заяви Йорген Ватне Фрюднес, председател на Норвежкия нобелов комитет.

Родена в семейство от индийски тамилски произход по време на апартейда в Дърбан, Южна Африка, Пилай е работила като съдия във Върховния съд на Южна Африка, в Международния трибунал за Руанда и в Международния наказателен съд в Хага.

В периода от 2008 до 2014 г. тя заема длъжността Върховен комисар на ООН по правата на човека.

"Нави Пилай донесе надежда на жертвите на насилие и конфликти", се посочва в официалното изявление на Норвежкия нобелов комитет.

"На всички постове, които е заемала, тя винаги е поставяла акцент върху отговорността на отделните личности и държавите да спазват върховенството на правото", добавят оттам.

Нобеловите награди носят името на шведския индустриалец Алфред Нобел, който е техен учредител, като само тази за мир се обявява в Осло, останалите се обявяват в шведската столица Стокхолм. След обявяването на победителя днес, наградата за мир ще бъде връчена тържествено на 10 декември на церемонии в Осло. Ден преди това - на 9 декември - лауреатът ще даде и пресконференция, добавя БТА.

На 30 април на настоящата година Норвежкият Нобелов комитет обяви, че за наградата за настоящата година са били номинирани 287 кандидати, от които 208 са физически лица, а 79 са юридически лица.

Нобеловата награда за мир миналата година бе присъдена на лидерката на опозицията във Венецуела Мария Корина Мачадо заради водената от нея борба за демократичен преход в южноамериканската страна.

Мачадо връчи медала си на американския президент Доналд Тръмп малко след като САЩ свалиха от власт тогавашния президент Николас Мадуро. Това обаче беше предимно символичен жест: Нобеловият комитет е заявил, че самата награда не може да бъде прехвърляна, отбелязва АП.

Номинациите могат да се правят от избрана група хора и организации, включително държавни глави или политици, заемащи постове на национално ниво, университетски професори, директори на институти по външна политика, бивши лауреати на Нобеловата награда и членове на самия норвежки Нобелов комитет.

Дир.бг