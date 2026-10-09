Ръководителят на руската информационна мрежа "Рибар" Михаил Звинчук е бил арестуван днес сутринта в град Рисан, Черна гора, при акция на черногорските служби за сигурност, съобщи черногорското издание "Виести". Арестувана е и съпругата на Звинчук Валерия, както и трима негови сътрудници.

При ареста на Звинчук са открити съвременна дигитална техника, дронове, електронни устройства и телефони.

Черногорските служби за сигурност са получили сигнал за пристигане на членове на мрежата в страната и е проследила престоя им в продължение на няколко дни. Целта на посещението им, според службите, е заснемане на документален видеоматериал за обявеното синхронизиране на визовата политика на Черна гора със стандартите на Европейския съюз. Било е планирано представяне на евроинтеграцията на Черна гора като принудителен процес с негативни последици за туризма, икономическата стабилност и националните интереси на Черна гора, предаде БТА.

Междувременно от руската информационна мрежа "Рибар" потвърдиха в официалния си канал в "Телеграм", че Михаил Звинчук действително е задържан в Черна гора заедно с други руски граждани. От организацията обаче отхвърлиха твърденията за нарушения на местното законодателство и заявиха, че всички задържани са пребивавали в страната напълно законно.

Според съобщението сред планираните дейности на екипа е било заснемането на Цетинския манастир, за което предварително е подадено официално искане за разрешение.

"В момента екипът на проекта поддържа връзка с Министерството на външните работи на Русия, което работи за разрешаването на възникналата ситуация", посочват от "Рибар".

От организацията заявяват още, че очакват освобождаването на всички задържани, тъй като според тях не са извършени никакви нарушения на черногорските закони.

В съобщението се уточнява, че работата на основния информационен канал и регионалните канали на мрежата продължава без промяна. От "Рибар" обещават да публикуват допълнителна информация за развитието на случая.

Британските и американските власти свързват мрежата с разпространението на кремълска пропаганда и операции за чуждестранно информационно влияние, отбелязва МИНА. Британското правителство определи Звинчук като съсобственик и генерален директор на "Рибар", като посочи, че мрежата частично се координира и от администрацията на руския президент, финансира се със средства на държавната корпорация "Ростец" и си сътрудничи с представители на руските служби за разузнаване.

Звинчук е под британски санкции, докато държавният департамент на САЩ го е включил в списък с лицата, свързани с операции за зловредно влияние, насочени към изборния процес в САЩ.

Държавният департамент в рамките на програмата "Награди за справедливост" предлага до 10 милиона долара за информация, която би направила възможна идентификацията или откриването на чуждестранни лица, включени в намеса в американските избори, включително сътрудници на мрежата "Рибар".

Дир.бг