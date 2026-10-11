Жълто-оранжев дим се изви над Димитровград след авария в торовия завод. Според жители на града при инцидента се е чул гръм, разказаха очевидци в групата "Дишай, Димитровград" във Фейсбук, където публикуваха и видеа.

По-късно от ековедомството успокоиха, че няма опасност и надвишаване на нормите.

Аварията е възникнала около 9:50 ч., като повредата е довела до задействане на аварийното спиране на инсталацията. В продължение на около 2-3 минути от комина са изпускани азотни оксиди, проявяващи се като газов облак, съобщи БТА.

РИОСВ - Хасково извърши проверка във връзка с възникналата авария, а операторът "Неохим" АД е уведомил компетентния орган за инцидента.

Не са регистрирани превишения на нормите за качество на атмосферния въздух след авария в торовия завод "Неохим" АД - Димитровград, съобщи на сайта си Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково.

Повреда в управлението на клапан в инсталацията за производство на 60% азотна киселина на предприятието е причината за изпускането на азотни оксиди в атмосферния въздух от комина на инсталацията днес.

По данни от Автоматичната измервателна станция "Раковски" в Димитровград, за периода от 00:00 ч. на 11 октомври до момента на предоставяне на информацията не са регистрирани превишения на регламентираните норми за наблюдаваните показатели за качество на атмосферния въздух.

Това са амоняк, азотен диоксид, серен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10) и озон, допълват от РИОСВ - Хасково.

Предходната аварийна ситуация в завода беше на 19 август, когато беше установен теч на амоняк от тръбопровод на производствената площадка на торовия завод.

Тогава на оператора беше дадено предписание да предприеме технически мерки за отстраняване на течове и пропуски по тръбопроводната мрежа.

Дир.бг