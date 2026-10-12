България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за продължаване на разследването на атаката срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В писма до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и до генералния секретар на НАТО Марк Рюте министър-председателят Румен Радев подчертава необходимостта от съюзническа подкрепа и призовава за приоритетно разглеждане на темата с оглед неотложния ѝ характер.

България категорично осъжда военните атаки срещу търговското корабоплаване и цивилни моряци и е твърдо решена да установи отговорните за него, е позицията на премиера Румен Радев. Министър-председателят подчертава действията, предприети от страна на българската държава както в хода на спасителната операция, така и за разследване на нападението. Поискано е и съдействие от Европейската агенция по морска безопасност, след като въпреки положените усилия от страна на България, не са открити останки от дроновете, които биха позволили установяване на техния произход.

Премиерът Румен Радев отбелязва, че България ще направи всичко необходимо за безспорното установяване на отговорността за нападението. Във връзка с това страната ни поддържа и контакт с НАТО относно оказването на съюзническа подкрепа за разследването. Европейският съюз също има съществена роля, съдействайки за осигуряване на техническа помощ от Комисията и нейните агенции. Целта е да бъдат изследвани всички налични материални доказателства, сателитни данни и цялата информация, събрана във връзка с нападението.

В писмото си министър-председателят Румен Радев подчертава също, че България е решена след установяване на отговорността за нападението да предприеме всички възможни дипломатически и правни мерки съгласно международното право срещу извършителя.

Премиерът Румен Раден съобщи на заседание на Министерския съвет на 6 октомври, че около 3:00 часа на 6 октомври са атакувани два търговски кораба с дронове - морски и въздушни в изключителната икономическа зона на Черно море. И на двата кораба са нанесени поражения, посочи тогава Радев.

По-рано днес министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България ще отправи ново искане към НАТО за засилване на радиолокационното наблюдение на въздушното пространство над Черно море. По думите му все още няма отговор на предишното запитване за подобна подкрепа.

Военният министър съобщи също, че се очаква Министерството на транспорта да потърси възможност за осигуряване на подводен дрон, с който да бъде обследван потъналият търговски кораб. Засега не са планирани нови операции на българските Военноморски и Военновъздушни сили във връзка с инцидента.

Дир.бг